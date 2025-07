Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem am Freitagmorgen das weitere Auspreisen von EZB-Leitzinssenkungen die Rentenmärkte erneut belastet hatte und einige große Häuser nun keine Leitzinsänderung mehr erwarten, schien diese Bewegung anschließend auszulaufen, so die Analysten der DekaBank.Zum Wochenauftakt dürften die Auswirkungen der US-EU-Handelseinigung im Fokus stehen. Möglicherweise gebe es auch erste Nachrichten zu den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, die zu Beginn der Woche in Stockholm stattfinden würden. Die anhaltend hohen Renditen in Euroland während der letzten Wochen würden für stetiges Kaufinteresse bei Anlegern sorgen. In diesem Umfeld erscheine es wahrscheinlich, dass mit der ab der zweiten Augustwoche zu erwartenden Wiederbelebung der Neuemissionstätigkeit ein Wettlauf um Zuteilungen erfolgen werde und entsprechend die Orderbücher stark überzeichnet sein würden (SSA, Covered Bonds). (Ausgabe vom 28.07.2025) (30.07.2025/alc/a/a) ...

