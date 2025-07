EQS-Ad-hoc: audius SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Prognoseänderung

audius übernimmt IT-Dienstleister CompuSafe Data Systems AG // Erhöhung der Prognose der Gesamtleistung auf über 100 Mio. Euro // entscheidender Meilenstein zur Erreichung der Mittelfristziele



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR (Ad-hoc-Mitteilung) Weinstadt, 30.07.2025 Die audius SE hat heute einen Vertrag zum Kauf sämtlicher Aktien der CompuSafe Data Systems AG mit Sitz in München unterzeichnet. Durch die Akquisition erweitert audius ihr Dienstleistungsportfolio unter anderem in die Bereiche IT Service Management (ITSM) rund um Lösungen von ServiceNow. CompuSafe betreut seine Kunden mit rund 180 Mitarbeitenden. Neben dem Zugang zu weiteren Dienstleistungsangeboten, Kunden und Mitarbeitern bietet die Übernahme Cross-Selling Potentiale in zusätzliche Branchen. Die Übernahme ist ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zur Erreichung einer Gesamtleistung von mehr als 115 Mio. Euro im kommenden Geschäftsjahr. Die vor über 35 Jahren gegründete CompuSafe Data Systems AG bietet maßgeschneiderte IT-Services und IT-Transformation für Unternehmenskunden in langfristigen, partnerschaftlichen Geschäftsbeziehungen. Im Rahmen seiner Dienstleistungen erbringt CompuSafe ähnlich wie audius Leistungen entlang der Wertschöpfungskette Consult, Design, Build, Operate und Manage. Schwerpunkte bilden unter anderem das Projektmanagement sowie Unterstützung bei Applikations- und Rechenzentrumsbetrieb. Weitere Leistungsfelder und Kompetenzen sind die Ablösung von Legacy Applikationen, Inhouse 5G Netze sowie Anwendungen im Umfeld Künstlicher Intelligenz. Insgesamt verfügt das Unternehmen über rund 180 Mitarbeiter und erwirtschaftet im laufenden Geschäftsjahr (abweichend 1.4. bis 31.3.) eine Gesamtleistung von rund 20 Mio. Euro. Das Closing der Transaktion wird am 10. September 2025 erfolgen. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Angesichts der Transaktion und der damit verbundenen Konsolidierung der CompuSafe in der audius Gruppe im Schlussquartal 2025, der anteiligen Konsolidierung der Anfang Juli übernommenen Ergonomics sowie eines allgemein positiven Geschäftsverlaufs erwartet audius im Gesamtjahr 2025 nun eine Gesamtleistung von mehr als 100 Mio. Euro (bislang mehr als 90 Mio. Euro). Auch das Ergebnis werden diese Faktoren positiv beeinflussen. Eine Konkretisierung der neuen Ergebnisprognose wird audius mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen vornehmen. Über audius Die ITK-Unternehmensgruppe audius wurde im Jahr 1991 gegründet und operiert mit ihren rund 700 Mitarbeitenden an über 20 Standorten weltweit mit Fokus in der DACH-Region. Das Portfolio umfasst 3 Geschäftsbereiche: IT-Services und Software/Cloud mit individuell angepassten Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne, sowie Telekommunikation mit Schwerpunkt Netzinfrastrukturen und Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu audius' Kunden zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe und der Fokus bei deren Betreuung liegt auf dem Einsatz zukunftsorientierter Technologien wie künstlicher Intelligenz und Best Practices. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an audius SE

