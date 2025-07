© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E

Der Spezialist für Kommunikationshalbleiter Qorvo hat am Dienstagabend ein Ergebnis über den Erwartungen präsentiert. Das sorgt für einen starken Kursanstieg. Während KI boomt, laufen die Geschäfte anderswo schwach Während Halbleiter für KI-Anwendungen boomen, steckt der Rest der Branche weiterhin in einer Absatzkrise. Neben Automotive- und Industriehalbleitern hatten es zuletzt vor allem Chips für Kommunikationsanwendungen schwer. Die Aktienkursentwicklung des Spezialisten Qorvo steht mit einem Minus von etwa 57,5 Prozent gegenüber dem Allzeithoch stellvertretend hierfür. Doch zur Wochenmitte stehen die Anteile vor starken Kursgewinnen, denn das Unternehmen hat am Dienstagabend Zahlen …