Heilbronn (ots) -Viele Verbraucher fühlen sich beim Thema Energieberatung überfordert oder verunsichert - vor allem, wenn der Kontakt ungefragt an der Haustür stattfindet. Genau hier setzt die ELDOORADO GmbH an: Das Unternehmen vermittelt moderne Energieprodukte wie Strom- und Gastarife, PV-Lösungen oder Telekommunikationsdienstleistungen im persönlichen Gespräch. Warum der Beitritt zum Bundesverband Deutscher Energiemakler und Energieberater (BDEB) e.V. ein starkes Signal ist - und wem er nützt -, erklärt Geschäftsführer Florian Sommer.Energieberatung wird zunehmend zur Herausforderung: Hoher Wettbewerbsdruck, unseriöse Anbieter und ein angeschlagenes Image im Direktvertrieb sorgen für Unsicherheit - sowohl bei potenziellen Kunden als auch bei Menschen, die eine berufliche Perspektive in der Branche suchen. Das Problem: Der Markt ist nicht ausreichend reguliert. Kunden zweifeln an der Seriosität - und Bewerber an der Stabilität und Ethik ihres potenziellen Arbeitgebers. "Es ist kein Geheimnis, dass der Direktvertrieb in Verruf geraten ist - genau deshalb setzen wir ein Zeichen", erklärt Florian Sommer, Geschäftsführer der ELDOORADO GmbH. "Wer sich in dieser Branche bewegt, sollte Verantwortung übernehmen - gegenüber Kunden, Bewerbern und dem Markt selbst.""Wir wollten nicht nur behaupten, dass wir seriös arbeiten - wir wollten uns messen lassen", so der Geschäftsführer weiter. "Der Beitritt zum Bundesverband Deutscher Energiemakler und Energieberater (BDEB) e.V. ist für uns daher eine Selbstverpflichtung." Als aktives Mitglied verpflichtet sich Florian Sommer mit seinem Unternehmen ab sofort freiwillig zur Einhaltung der Verhaltens- und Qualitätsstandards des Verbands - und stellt sich damit bewusst auch externen Maßstäben. Mit der ELDOORADO GmbH vermittelt er moderne Strom- und Gastarife sowie Energiedienstleistungen wie Photovoltaiklösungen - stets im direkten Kundengespräch, persönlich vor Ort. Durch den Eintritt in die BDEB steht nun die Einhaltung von ethischen Vertriebsmethoden, der Schutz von Kundendaten, die Vermeidung von aggressiven oder manipulierenden Verkaufsverhalten im Vordergrund - genauso wie die kontinuierliche Weiterentwicklung der eigenen Standards.Wie sich die ELDOORADO GmbH als Qualitätsführer im Direktvertrieb positioniertUm seinen Kunden eine konstant hochqualitative Beratung zu gewährleisten, setzt die ELDOORADO GmbH auf strukturierte Vertriebsprozesse, klare Verhaltensrichtlinien, interne Schulungen - und ab jetzt auch auf die offiziellen Standards des BDEB. "Wir sind nicht irgendeine Agentur - wir sind Teil einer Bewegung für einen besseren Markt", bringt es Florian Sommer auf den Punkt.Diese Haltung wirkt sich auch auf das Recruiting aus. "Künftig wird unser Verbandsbeitritt aktiv in Stellenanzeigen und Bewerbungsgesprächen kommuniziert - als Signal an Bewerber, die in der Energiebranche arbeiten möchten und dabei aber auf Seriosität und Sicherheit achten. Genau diese Bewerber wollen wir schließlich anziehen", erklärt der Geschäftsführer. Wer bei der ELDOORADO GmbH arbeitet, arbeitet somit unter nachvollziehbaren ethischen Rahmenbedingungen - und kann sich auf ein Unternehmen verlassen, das für klare Werte steht. Gerade in einer oft intransparenten Vertriebswelt wird das zu einem echten Vorteil: für Kunden ebenso wie für Mitarbeiter.Qualität sichtbar machen - für Kunden und BewerberFür Florian Sommer ist der Beitritt zum BDEB ein wahrer Meilenstein. "Wir bekennen uns damit ganz klar zu einem dringend notwendigen Kulturwandel im Energiemarkt - insbesondere im Direktvertrieb, wo durch Einzelfälle und schwarze Schafe ein ganzes Berufsfeld immer wieder unter Generalverdacht gerät", erklärt er. Der freiwillige Anschluss an die ethischen und fachlichen Standards des BDEB bedeutet: Schulung und Kontrolle der Außendienstmitarbeiter, transparente Vertragsabschlüsse, eine verbindliche Nachbetreuung und ein offener Umgang mit Beschwerden oder Rückfragen. Ziel ist es, Beschwerden - etwa bei der Bundesnetzagentur - gar nicht erst entstehen zu lassen, weil von Anfang an sauber und kundenfreundlich gearbeitet wird."Wir wünschen uns, dass weitere Unternehmen diesen Schritt gehen", so Florian Sommer weiter. "Nur gemeinsam können wir das Vertrauen in die Energieberatung zurückgewinnen - und langfristig sichern."Sie möchten Wertschätzung und eine leistungsgerechte Vergütung erfahren und von einem motivierten Team umgeben sein? Dann bewerben Sie sich jetzt direkt bei der ELDOORADO GmbH (https://eldoorado.de/) oder senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen direkt per E-Mail an bewerbung@eldoorado.de!Pressekontakt:ELDOORADO GmbHVertreten durch: Florian SommerE-Mail: info@eldoorado.deWebseite: https://eldoorado.de/Original-Content von: ELDOORADO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175671/6087188