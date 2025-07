Aalen (ots) -Zwölf Paviane wurden in einem deutschen Zoo getötet. Drei erwachsene Männchen, neun Weibchen. Zwei starben während der Betäubung, die anderen wurden nacheinander getötet. Ihre Körper wurden seziert, für Forschung genutzt und anschließend an andere Tiere verfüttert.Das ist kein tragischer Einzelfall - das ist System. Ein System, das Tiere einsperrt, selektiert und tötet, wenn sie nicht mehr "passen". Ein System, das Tiere als Objekte behandelt. "Die Paviane wurden nicht getötet, weil es keine andere Möglichkeit gab - sondern weil unser System Tierleben als Eigentum behandelt. Solange sich das nicht ändert, werden Tiere in Käfigen geboren und in Kisten sterben", sagt Svenja Knoppik, Pressesprecherin von Animal Rights Watch.§ 1 des Tierschutzgesetzes ist eindeutig: "Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen." Doch was soll vernünftig daran sein, Tiere für menschliche Unterhaltung einzusperren? Ein Leben im Zoo ist kein Leben. Es ist Isolation statt Freiheit. Kontrolle statt Selbstbestimmung. Zoos gehören abgeschafft. Ausnahmslos. Überall. Für immer."Diese Tötungen zeigen, was sonst im Verborgenen bleibt: Gefangenschaft ist niemals artgerecht - und Gewalt immer Teil des Systems", so Knoppik weiter. Die Empörung ist berechtigt - doch sie offenbart auch einen doppelten Standard: Warum trauern wir um Paviane, aber nicht um die zwei Millionen Tiere, die täglich geschlachtet werden?ARIWA fordert:- Ein Ende der Tierhaltung in Zoos- Eine ehrliche Debatte über unsere Beziehung zu allen TierenFür eine Welt ohne Tierausbeutung. Für Gerechtigkeit - für alle.Animal Rights Watch e.V. deckt Tierausbeutung durch investigative Recherchen auf und kämpft mit Aufklärungsarbeit, Aktionen und Medienpräsenz für Tierrechte statt Reformen.Pressekontakt:Svenja Knoppik: 01577-6633353E-Mail: presse@ariwa.orgHomepage: https://www.ariwa.org/Bildmaterial: https://www.flickr.com/photos/animalrightswatch/Original-Content von: Animal Rights Watch e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127463/6087180