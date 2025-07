US-Präsident Trump hat am 28. Juli 2025 damit gedroht, dass Strafzölle in Höhe von 100 Prozent auf Russlands Handelspartner erhoben werden, wenn es nicht innerhalb von 10 bis 12 Tagen zu einem Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine kommt. Es könnte also bereits ab dem 7. August 2025 mächtig "knallen". Damit drohen zeitnah enorm hohe US-Zölle auf chinesische Einfuhren in die USA.China könnte daraufhin in einem Worst-Case-Szenario die Ausfuhr von Seltenen Erden (REE) in die USA und womöglich ...

