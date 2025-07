Krypto News: Institutionelles Interesse an ETH lässt nicht nach - Milliarden fließen in die ETH-ETFs

Das institutionelle Interesse an der zweitgrößten Kryptowährung nimmt weiter zu. Seit Anfang Juli verzeichnen die ETH-Spot-ETFs massive Kapitalzuflüsse in Milliardenhöhe. Das ist ein deutliches Zeichen für das wachsende Vertrauen großer Investoren in das mittel- bis langfristige Potenzial von ETH. Was steckt hinter dem Boom, und was bedeutet er für den Gesamtmarkt?

Nachfrage nach ETH-ETFs wächst immer weiter an und überschreitet Interesse an BTC-ETFs

Während der Kryptomarkt sich im Generellen in einer Konsolidierungsphase zu befinden scheint und weder BTC noch ETH oder andere Top-Coins wesentliche Kursbewegungen verzeichnen, sind es heute vor allem institutionelle Investoren, die sich am Markt positionieren. Ihre Nachfrage nach Ethereum ist in den letzten Wochen regelrecht explodiert. Das zeigt sich an den immensen Zuflüssen, die die Ethereum-Spot-ETFs seit Anfang Juli verzeichnen. Ihren Launch hatten sie, genau wie die Bitcoin-Spot-ETFs, im Jahr 2024.

Seit Anfang Juli ist das Interesse nun extrem in die Höhe geschossen. Tagtäglich fließen mehrere hundert Millionen Dollar in die ETH-Spot-ETFs. Schon seit mehreren Handelstagen gab es keinen einzigen Tag mit Nettoabflüssen und fast keinen Tag mit einem Zufluss von weniger als 100 Millionen Dollar.

Quelle: Farside.co.uk

Tatsächlich kam es am 16. Juli auch zum Tag mit dem größten Nettozufluss, den die ETH-ETFs jemals verzeichnet haben. An diesem Tag allein wurden 726,6 Millionen Dollar in die ETH-Spot-ETFs investiert. Auch am gestrigen 29. Juli flossen wieder 218,6 Millionen Dollar an Kapital in die ETH-ETFs.

Besonders beachtlich ist auch, dass die ETH-Spot-ETFs die Bitcoin-Spot-ETFs zuletzt in Sachen Zuflüssen outperformed haben. Im Juli allein flossen 5,19 Milliarden Dollar in die ETH-Spot-ETFs, was deutlich über allen monatlichen Zuflüssen zuvor liegt. Bis Juli hatte der gesamte Nettozufluss in die ETH-Spot-ETFs schließlich nur bei 4,21 Milliarden Dollar gelegen.

ETH ETF DEMAND HIT GOD MODE IN JULY!



Ethereum spot ETFs saw $5.19B in net inflows in July alone - exceeding the $4.21B total from ALL previous months combined since launch.



Institutional FOMO is here - are you ready? pic.twitter.com/S8Dzd13lpc - Coin Bureau (@coinbureau) July 29, 2025

Zeitgleich verzeichnen die Bitcoin-Spot-ETFs in den letzten Tagen häufig nur geringe Nettozuflüsse und zwischen dem 21. und 23. Juli kam es sogar zu Nettoabflüssen. Institutionelle Investoren scheinen also wesentlich bullischer für die mittelfristige Zukunft von ETH eingestellt zu sein und hier mehr Renditepotenzial zu sehen als bei BTC.

Ethereum hat bereits deutlich an Wert gewonnen und noch weiteres Rallyepotenzial

Betrachtet man nun den Chart von ETH, so ist das auch kein Wunder. Während Bitcoin in den letzten Monaten mehrfach neue Allzeithöchststände erreichen konnte und aktuell unmittelbar unter dem jüngsten Hoch bei 123.000 $ gehandelt wird, befindet sich ETH nach wie vor weit davon entfernt, ein neues Allzeithoch zu erreichen.

Zwar kam es in den letzten Monaten bereits zu zwei größeren Rallyes, welche den ETH-Kurs zunächst von 1.500 auf 2.500 $ und später von 2.500 auf aktuell 3.800 $ katapultierten. Allerdings wurde das ETH-Allzeithoch ja bereits 2021 bei 4.891 $ erreicht. Seitdem haben es die Bullen nicht mehr geschafft, den ETH-Kurs nachhaltig über 4.000 $ zu drücken.

Quelle: Coinmasrketcap.com

Jetzt befindet sich ETH jedoch in einer Situation, in der nur noch wenige Prozentpunkte Gewinn nötig sind, um die 4.000-$-Marke zum ersten Mal seit langem zu überwinden. Sollte das durch gesteigertes institutionelles Interesse und das generell bullische Sentiment am Kryptomarkt gelingen, hätte ETH zum ersten Mal seit 2021 wieder die Chance, ein neues Allzeithoch zu erreichen und erstmals die 5.000-$-Marke zu knacken.

Von einem solchen ETH-Boom würde wahrscheinlich auch der restliche Altcoin-Markt mit in die Höhe gezogen werden und vor allem neue Kryptowährungen wie beispielsweise SNORT könnten profitieren.

SNORT stellt heute eine spannende Investitionsalternative zu etablierten Coins wie ETH dar

Bei SNORT handelt es sich um eine junge Kryptowährung, die ganz am Anfang ihrer Entwicklung steht. Der Coin ist noch nicht auf Krypto-Börsen gelistet und kann noch nicht am offenen Markt gehandelt werden. Stattdessen ist der Kauf von SNORT heute ausschließlich über die Website des dahinterstehenden Projekts Snorter möglich.

Hier haben Anleger derzeit noch die Gelegenheit, zu einem vergünstigten Kurs in SNORT zu investieren. Damit kann man sich so früh und so günstig wie möglich in das Projekt einkaufen, und die Entwickler verschaffen sich gleichzeitig ein initiales Funding, mit dem sie ihre Vision umsetzen können.

Quelle: Snorter-token.com

Der Kauf ist sowohl mit Bankkarte als auch mit etablierten Kryptowährungen möglich, und ein SNORT-Coin kostet heute 0,0999 $. Auf diesem Weg kamen bereits über 2,5 Millionen $ an Funding von interessierten Anlegern zusammen.

Bei SNORT handelt es sich um einen Meme-Coin, der, wie für solche Kryptowährungen typisch, über ein lustiges Maskottchen und eine humoristische Aufmachung verfügt. Gleichzeitig setzen die Developer jedoch auch auf Utility. Sie entwickeln mit dem Snorter Bot einen Telegram-Trading-Bot, der es der Community in Zukunft ermöglichen soll, ihre Lieblings-Coins direkt in der Telegram-App im Chat zu handeln.

Da der Snorter Bot auf der Solana Virtual Machine aufbaut, sollen Trades sub-sekundenschnell ausgeführt werden können, bei einer Gebühr von weniger als 1 % pro Trade. Sollte das gelingen, wäre der Snorter Bot damit schneller als die Konkurrenz, was ihm helfen könnte, sich nachhaltig in diesem Markt zu etablieren.

