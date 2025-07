DJ BA-X-Stelleindex sinkt im Juli weiter

DOW JONES--Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X), ein saisonbereinigter Indikator für die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland, ist im Juli im Vergleich zum Vormonat um einen Punkt auf 98 Punkte gesunken. Wie die BA mitteilte, befindet sich der gemeldete Personalbedarf wegen der wirtschaftlichen Schwäche weiter im Abwärtstrend. Im Vergleich zum Vorjahresmonat habe der BA-X 10 Punkte verloren. Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen sank gegenüber dem Juli 2024 in fast allen Wirtschaftszweigen und zwar zum Teil in zweistelliger prozentualer Höhe. Einzige Ausnahme ist demnach der öffentliche Bereich, der über dem Vorjahr rangiert.

Besonders stark zeigen sich demnach die prozentualen Rückgänge bei den Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen, im Gastgewerbe und bei Erziehung und Unterricht. Absolut betrachtet seien die größten Rückgänge bei Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen, im Handel und in der Zeitarbeit zu konstatieren. Im Juli waren insgesamt jeweils 11 Prozent des Bestands an gemeldeten Stellen dem Gesundheits- und Sozialwesen, dem verarbeitenden Gewerbe, dem Handel und den Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen zuzurechnen. 8 Prozent kommen aus der Baubranche. 22 Prozent der gemeldeten Arbeitsstellen gehen auf Zeitarbeitsunternehmen zurück.

