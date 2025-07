Die Krypto-Welt macht einen weiteren Schritt in Richtung Mainstream - und die US-Börsenaufsicht SEC spielt dabei eine Schlüsselrolle. Mit zwei weitreichenden Entscheidungen ebnet die Behörde nun den Weg für eine tiefere Integration von Krypto-ETPs in das etablierte Finanzsystem. Was einst als spekulatives Randphänomen galt, rückt nun mit regulatorischer Rückendeckung näher an die Wall Street. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...