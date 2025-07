NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing nach Zahlen von 230 auf 251 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Verbesserungen des Flugzeugbauers hielten an, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Quartal sei solide gewesen. Auch wenn die Cashflow-Erwartungen zuletzt gestiegen seien und eine Zertifizierung von 737-Max-Jets auf sich warten lasse, werte er dies positiv./rob/tih/ajx



