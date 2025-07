NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Danone nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Nahrungsmittelhersteller mache das, was früher die Konsumgüterhersteller getan hätten, nämlich ein Zahlenwerk abliefern, das etwas über den Prognosen liege, und die Jahresziele bestätigen, schrieb James Edwardes Jones. Er lobte in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie insgesamt den "erstklassigen Quartalsbericht eines erstklassigen Unternehmens"./rob/ck/ajx



