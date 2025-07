Termine am Donnerstag, den 31. JuliAm Donnerstag, 31. Juli rücken in Europa zahlreiche Halbjahres- und Quartalsberichte großer Konzerne in den Fokus - von OMV bis Amazon. Dazu kommen wichtige Konjunkturdaten und weltweite Zinsentscheide, die direkten Einblick in die Entwicklung der globalen Wirtschaft liefern. TERMINE UNTERNEHMEN07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen07:00 BEL: UCB, Q2-Zahlen07:00 CHE: ...

