FRANKENTHAL (dpa-AFX) - Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB sieht sich trotz schwieriger Rahmenbedingungen und einem gemischt ausgefallenen zweiten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Während der Auftragseingang und der Umsatz in den drei Monaten bis Ende Juni anzogen, musste der Konzern Gewinneinbußen hinnehmen. Das Unternehmen sprach in seiner Mitteilung vom Mittwoch von einer Verunsicherung der Märkte.

"Die Investitionszurückhaltung, die mit veränderten Handelsallianzen und negativen Währungseffekten einhergeht, gilt es zu kompensieren", sagte Konzernchef Stephan Timmermann. Insgesamt sei das Management mit den eingegangenen Buchungen aber zufrieden.

Im zweiten Quartal war der Auftragseingang im Vorjahresvergleich um knapp fünf Prozent auf 820 Millionen Euro angezogen. Der Erlös kletterte zugleich um gut ein Prozent auf 756 Millionen Euro, während das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um fast acht Prozent auf 62,5 Millionen Euro zurückging.

Auf Jahressicht soll das Ergebnis weiterhin bei 235 bis 265 Millionen Euro herauskommen - selbst vom unteren Rand der Bandbreite ist nach sechs Monaten aber nicht einmal die Hälfte erreicht: Im ersten Halbjahr lag der Wert bei 108 Millionen nach 116,3 Millionen Euro vor einem Jahr. Unter dem Strich ging der auf die Aktionäre entfallende Gewinn in der ersten Jahreshälfte leicht auf 57,8 Millionen Euro zurück.

An der Börse sorgten die Zahlen zunächst für Verunsicherung. Die im SDax gelistete und zuletzt hervorragend gelaufene Aktie gab am Vormittag bis zu fast fünfeinhalb Prozent auf 910 Euro ab. Bis zum Nachmittag konnte das Papier die Verluste aber deutlich reduzieren und lag nur noch leicht unter dem Vortagesschluss von 962 Dollar. Das Papier hatte erst am Montag nach einer monatelang anhaltenden Rally mit 974 Euro ein Rekordhoch erreicht./tav/zb/jha/