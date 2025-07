Regula , ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung, geht eine strategische Technologiepartnerschaft mit Indicio ein, einem führenden Anbieter von Verifiable Credential-Technologie und dezentralen Identitätslösungen. Durch die Bereitstellung von Lösungen für die Dokumenten- und biometrische Identitätsverifizierung in Form von manipulationssicheren Verifiable Credentials sind die beiden Unternehmen im Begriff, einen Durchbruch im Bereich tragbarer digitaler Vertrauenslösungen zu erzielen.

Die Kooperation zwischen Regula und Indicio liefert eine ganzheitliche Infrastruktur für die Erstellung, Speicherung und Überprüfung digitaler Identitäten, die sich auf die robustesten Verifizierungstechnologien auf dem Markt stützt.

Aufbauend auf dem forensischen Fachwissen aus jahrzehntelanger Erfahrung und Innovationsarbeit im Bereich der Dokumenten- und biometrischen Verifikationstechnologie verfügt Regula mit dem Regula Document Reader SDK über das umfassendste Set an Echtheitsprüfungen für Ausweisdokumente sowie die zuverlässigste serverseitige NFC-Verifizierung von Dokumenten. Die Lösung basiert auf Regulas firmeneigener, weltweit größter Vorlagendatenbank für Ausweisdokumente, die derzeit über 15.000 Vorlagen von Ausweisen aus 252 Ländern und Regionen umfasst.

Mittels Indicios branchenführender und preisgekrönter Technologie für dezentrale Identität kann die Prüfung von Ausweisdokumenten durch Regula nun in vom Nutzer verwahrte, manipulationssichere Verifiable Credentials umgewandelt werden, die eine sofortige und nahtlose Verifizierung ermöglichen. Dadurch sind beide Unternehmen in der Lage, das umfassendste und vielseitigste Angebot an global interoperablen digitalen Identitätslösungen für Unternehmen und Regierungsbehörden bereitzustellen.

Im Rahmen ihrer Partnerschaft können Regula und Indicio eine Lösung anbieten, die es Unternehmen ermöglicht, Verifiable Credentials in einer Vielzahl von Formaten einzusetzen darunter die von der Europäischen Union spezifizierte Digital Identity Wallet (EUDI), Digital Travel Credentials (DTC) gemäß den Vorgaben der International Civil Aviation Organization (ICAO), W3C-Credentials sowie das mobile Dokument-/mobiler Führerschein-Format (ISO 18013-5, mdoc/mDL).

Indicio wird seinen Mobile-Wallet-SDK-Kunden Regulas branchenführende Technologie zur biometrischen und dokumentenbasierten Verifizierung anbieten, um das höchste Maß an Identitätssicherheit zu gewährleisten. Dies stellt vor allem in Bezug auf die strenge, nahtlose Authentifizierung, die für KYC, Zahlungen, digitale Finanzen und natürlich im Reise- und Gastgewerbe erforderlich ist, einen großen Fortschritt dar. Auch den neuesten Herausforderungen durch biometrischen Identitätsbetrug und generative KI-Deepfakes kann durch die Kombination der Technologien von Regula und Indicio begegnet werden.

"Diese Partnerschaft verändert grundlegend, wie wir Daten austauschen und verifizieren", sagte Heather Dahl, CEO von Indicio. "Die Breite und Tiefe von Regulas Technologie zur Dokumentenauthentifizierung ist unübertroffen. Die Möglichkeit, diese Dokumente als Verifiable Credentials auszustellen, weiterzugeben und zu überprüfen, ist genau der Durchbruch, den die Welt für digitales Vertrauen braucht. Wir sind über die Zusammenarbeit mit Regula hocherfreut."

"Der Übergang zu dezentraler digitaler Identität ist weltweit im Gange, doch greifbare Vorteile lassen sich nur erzielen, wenn die richtige Technologie zugrunde liegt. Unsere Partnerschaft mit Indicio schließt die Lücke zwischen den physischen Dokumenten von heute und den vertrauenswürdigen digitalen Credentials von morgen. Die Verifizierungsfunktionen von Regula in Verbindung mit der dezentralen Infrastruktur von Indicio bietet Unternehmen eine leistungsstarke Option, die vollständig portable digitale Identität einzuführen", sagt Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer bei Regula.

Weitere Informationen über Regulas Kapazität zur Unterstützung von Verifiable Credentials, einschließlich DTC-Spezifizierung, finden Sie auf Regulas Website. Um Einblicke in die Erstellung und Verwendung von DTCs zu erhalten, lesen Sie unseren Blogbeitrag.

Über Indicio

Indicio ist ein weltweit führender Anbieter von skalierbaren Lösungen für digitale Identität, authentifizierte Biometrie und Verifiable-Credential-Technologie, die Organisationen schnell einsetzen können, um ihre Effizienz zu steigern, die Benutzererfahrung zu verbessern und Kosten zu senken. Unsere preisgekrönte Unternehmenslösung Indicio Proven® bietet die breiteste Palette interoperabler, dezentraler Identitätslösungen für globale Anwendungen von Single Sign-on bis hin zu nahtlosen Grenzübertritten und ist mit den Standards der Europäischen Union für digitale Identitäten und Wallets kompatibel.

Weitere Informationen darüber, wie Indicio diese Technologie für die Transformation des Bildungs-, Finanz-, Regierungs-, Gesundheits-, Reise- und Tourismussektors sowie von Lieferketten erfolgreich einsetzt, finden Sie unter indicio.tech.

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wurde mehrfach in den Gartner® Market Guide for Identity Verification als "Representative Vendor" aufgenommen.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

