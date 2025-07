Das Bundesverkehrsministerium will dafür sorgen, dass Fahrzeuge rechtlich sicher aus der Ferne gesteuert werden können. Die neue Verordnung ermöglicht zum Beispiel, dass autonome Fahrzeuge in komplexen Situationen die Steuerung an eine Person in einem Leitstand übergeben können. So soll die Entwicklung autonomer Fahrzeuge weiteren Auftrieb erhalten. Bislang ist es in Deutschland allenfalls technisch möglich, Autos aus der Ferne zu lenken - doch erlaubt ...

