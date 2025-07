Die Befesa-Aktie befindet sich seit Ende 2024 wieder in einem langfristigen Aufwärtstrend. Der starke Kursverlust in 2024 von 36 € auf 19 € ist damit wieder weitestgehend ausgeglichen. Am Mittwoch beflügeln die Halbjahreszahlen, und der Kurs stieg in der Spitze bis auf 27,40 €. Wie sind die weiteren Aussichten? Deutlicher Gewinnanstieg Nachdem starken Auftaktquartal setzte sich dieser positive Trend auch im zweiten Quartal fort. Hiervon sind die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...