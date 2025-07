ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,30 Euro belassen. Bruttowarenwert und bereinigtes operatives Ergebnis des Essenslieferanten hätten die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 06:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

