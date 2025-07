DJ MÄRKTE USA/Leicht aufwärts - Fed-Zinsentscheidung im Fokus

DOW JONES--Ganz im Zeichen der US-Notenbank steht zur Wochenmitte der Handel an der Wall Street. Die Futures für den S&P-500 und die Nasdaq zeigen sich aktuell gut behauptet. Daneben rollt die Berichtssaison weiter, wobei vor allem die nachbörslichen Geschäftszahlen der Technologiekonzerne Meta, Microsoft und Qualcomm im Blick stehen.

Die Federal Reserve dürfte ihre Geldpolitik unverändert lassen, wobei der Fokus auf den Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell liege, kommentiert Rentenstratege Filip Andersson von der Danske Bank. "Unklare Daten werden es der Fed nicht erlauben, sich im Voraus festzulegen, aber Powell könnte die Tür für eine Senkung auf der Sitzung im September verbal öffnen", meint der Co-Leiter der Abteilung für Fixed Income und Devisenanalyse.

Wieder in den Fokus gerät auch der Zoll-Konflikt. US-Präsident Trump hat angekündigt, dass er Indien für den Kauf russischer Waffen und Energie im Rahmen eines Zollpakets bestrafen wird, das am 1. August in Kraft treten soll. "Indien wird daher ab dem 1. August einen Zoll von 25 Prozent zuzüglich einer Strafe für das oben genannte zahlen müssen", so Trump in einem Beitrag in seinem sozialen Netzwerk Truth Social. Zuvor hatte Trump erklärt, dass er die Frist vom 1. August, bis zu der Länder Handelsabkommen mit den USA abschließen müssen, nicht verlängert.

Die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2025 nach einer Schrumpfung im ersten Quartal wieder zu Wachstum zurückgekehrt, was vor allem auf Handelsschwankungen zurückzuführen ist. So erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal und auf das Jahr hochgerechnet um 3,0 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg von 2,3 Prozent gerechnet. Die Daten dürften die Zinssenkungsfantasie weiter dämpfen, heißt es. Die Wirtschaft wächst stärker als erwartet, der Preisdeflator in der Kernrate ist höher ausgefallen als prognostiziert.

Der Dollar legt mit den Daten leicht zu, der Dollar-Index steigt um 0,4 Prozent. Der Euro fällt dagegen weiter und rutscht unter die Marke von 1,15 Dollar. Am Anleihemarkt ziehen die Renditen etwas an. Die zehnjährigen US-Renditen steigen um 3 Basispunkte auf 4,36 Prozent.

Deutlich stärker als erwartet ist der ADP-Arbeitsmarktbericht ausgefallen. Demnach hat der private Sektor in den USA im Juli 104.000 neue Stellen geschaffen, erwartet worden waren 64.000.

Quartalszahlen sorgen für Bewegung

Mondelez hat am Vortag nach der Schlussglocke für das zweite Quartal einen höheren Gewinn und Umsatz bekannt gegeben. Treiber waren höhere Preise für Schokoladenprodukte, womit Mondelez die anhaltende Inflation der Kakaokosten auszugleichen versucht. Mondelez plant allerdings in den kommenden Wochen Preiserhöhungen für eine ausgewählte Reihe von Snacks in Nordamerika, um die höheren Kosten aufgrund der Inflation auszugleichen. Die Aktien fallen vorbörslich um 1,7 Prozent.

Visa (-2,4 Prozent) hat im dritten Quartal seines Geschäftsjahres einen Gewinn- und Umsatzanstieg erzielt dank einer weiter guten Stimmung unter den Verbrauchern. GE Healthcare (unverändert) hat den Ausblick für 2025 nach einer Prognosesenkung Anfang des Jahres wieder angehoben. Im zweiten Quartal lag der bereinigte Gewinn über den Erwartungen des Marktes, der Umsatz darunter.

Kraft Heinz rutschte im zweiten Quartal aufgrund einer hohen Wertminderungsbelastung in die Verlustzone und verzeichnete einen weiteren Umsatzrückgang. Der Kurs gewinnt dennoch 0,5 Prozent. Die Altria-Aktie steigt um 0,4 Prozent. Die Zahlen für das zweite Quartal übertrafen die Erwartungen. Zudem wurde die Untergrenze der Jahresprognose angehoben.

Harley-Davidson verkauft einen Anteil von 9,8 Prozent an seiner Motorrad-Finanzierungssparte sowie einen Pool bestehender und zukünftiger Einzelhandelskredite an die Investmentfirmen KKR und Pimco. Der Motorradhersteller wird die 1,25 Milliarden US-Dollar aus dem Deal hauptsächlich zur Reduzierung von Schulden und zum Rückkauf von Aktien verwenden. Die Ergebnisse für das zweite Quartal sind derweil durchwachsen ausgefallen. Für die Aktie geht es um 15,4 Prozent nach oben.

