Berlin (ots) -Der ehemalige Fußball-Schiedsrichter Manuel Gräfe (51) wird neuer Schiri-Experte bei BILD. Im neuen Video-Format "Gräfes VARheit" (angelehnt an VAR: Video Assistant Referee) analysiert und kommentiert Gräfe umstrittene Schiedsrichter-Entscheidungen an jedem Spieltag der 1. und 2. Liga. Das neue Fußball-Format startet mit Beginn der 2. Bundesliga am 1. August 2025 und wird an jedem Bundesliga-Wochenende bei BILDplay (https://www.bild.de/video/mediathek/sport/sport-news-72209814.bild.html) auf BILD.de zu sehen sein.Manuel Gräfe ist ehemaliger DFB- und FIFA-Schiedsrichter und Sportwissenschaftler, pfiff von 2004 bis 2021 die Bundesliga. Er wurde mehrfach von den Spielern zum besten Schiedsrichter der Bundesliga gewählt.Manuel Gräfe: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Deutschlands größter Sportredaktion und darauf, oft komplexe Schiedsrichter-Entscheidungen in dem neuen Format differenzierter beleuchten zu können. Umstrittene Szenen einzuordnen, zu kritisieren, aber auch zu loben, damit Fußball-Fans unabhängig von Interessen transparent und objektiv informiert werden. Ich hoffe, in meiner neuen Rolle als BILD-Experte die Herausforderungen der Unparteiischen nun noch sichtbarer machen zu können.'Henning Feindt, designierter Chefredakteur des Kompetenzcenters SPORT der BILD-Gruppe und WELT: "Manuel Gräfe und BILD - das passt perfekt zusammen. Mit seiner Erfahrung aus 30 Jahren als Schiedsrichter, seiner Glaubwürdigkeit, seiner Kompetenz und seiner Klarheit wird 'Gräfes VARheit' ein entscheidender Baustein unseres neuen BILDplay-Bundesliga-Projektes. Schnell, informativ, unterhaltsam - und immer meinungsstark."