Jetzt ist es amtlich: Palo Alto Networks übernimmt CyberArk in einem gigantischen Deal im Wert von rund 25?Milliarden Dollar - die bisher größte Übernahme in der Firmengeschichte. Das Bündnis stärkt Palo Alto als führende Plattform im KI- und Identity-Security-Ökosystem.Was sich gestern andeutete, ist nun offiziell bestätigt: Palo Alto Networks übernimmt den israelischen Identitätsschutz-Spezialisten CyberArk für umgerechnet rund 25?Milliarden Dollar - der größte Zukauf in der Geschichte von Palo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...