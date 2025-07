Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharma-, Gesundheits- und Wellness-Unternehmen, gab heute seine Einzel- und Konzernergebnisse für das erste Quartal (Q1) zum 30. Juni 2025 bekannt.Wichtige Finanzergebnisse imKonzernabschluss(in Mio. INR oder wieangegeben)Einzelheiten Q1-GJ26 Q1-GJ25 Wachstum im JahresvergleichUmsatzerlös aus laufender 19.340 19.510 (1) %.GeschäftstätigkeitCDMO 9.970 10.570 (6) %CHG 6.370 6.310 1 %PCH 3.020 2.630 15 %EBITDA 1.650 2.240 (26) %EBITDA-Marge 9 % 11 %Quartalsüberschuss (nach (820) (890) 8 %Sonderposten)Wichtige Highlights für Q1-GJ26- Die Umsatzerlöse aus dem operativen Geschäft beliefen sich auf 19.340 Mio. INR gegenüber 19.510 Mio. INR in Q1-GJ25. Ohne die Auswirkungen des Abbaus von Lagerbeständen bei einem der großen CDMO-Produkte lag das Umsatzwachstum im Jahresvergleich im niedrigen zweistelligen Bereich.- EBITDA Marge bei 9 % gegenüber 11 % in Q1-GJ25. Auswirkungen des Abbaus von Lagerbeständen, teilweise ausgeglichen durch die verbesserte Rentabilität der ausländischen Standorte der CDMO-Sparte.- Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA bei 2,6x- Erstklassige Qualität - Erfolgreicher Abschluss der USFDA-Inspektion im Werk Aurora (Kanada) ohne Beanstandungen. Beibehaltung unseres "Zero OAIs"-Status seit 2011- Nachhaltigkeitsbemühungen führen zu Ergebnissen - ESG-Rating von "61" für das GJ2024 durch NSE Sustainability Ratings and Analytics LimitedNandini Piramal, Chairperson bei Piramal Pharma Limited, kommentiert: "Ohne die Auswirkungen des Abbaus von Lagerbeständen bei einem großen patentgeschützten kommerziellen Produkt erzielte unser CDMO-Geschäft im Quartal ein mittleres Umsatzwachstum, begleitet von einer Verbesserung der EBITDA-Marge, insbesondere an unseren Standorten in Übersee. Auch das Wachstum in unserem CHG-Geschäft wird sich voraussichtlich für den restlichen Teil des Jahres beschleunigen, da einige der institutionellen Aufträge zu einem späteren Zeitpunkt erteilt werden. Unser Verbrauchergeschäft verzeichnete ein gesundes Wachstum, das unseren Erwartungen entsprach, angetrieben von starken Marken und E-Commerce-Verkäufen.Trotz der kurzfristigen Herausforderungen glauben wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um bis zum Geschäftsjahr 2030 unser Ziel zu erreichen, ein Unternehmen mit einem Umsatz von zwei Milliarden US-Dollar, einer EBITDA-Marge von 25 % und einer Kapitalrendite (ROCE) von 15 % zu werden. "Wichtigste Geschäftsergebnisse für Q1-GJ26Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) (Auftragsentwicklungund -fertigung): - Wachstum im mittleren Zehnerbereich im Basisgeschäft, d. h.ohne Berücksichtigung der Auswirkungen des Abbaus von Lagerbeständen bei einemgroßen patentgeschützten kommerziellen Produkt. Das Wachstum wurde in ersterLinie von den Einrichtungen im Ausland angeführt, begleitet von einerVerbesserung ihrer Rentabilität im Vergleich zum Vorjahr. - Nutrition Supplementand Generic API (Nahrungsergänzungsmittel und generische Wirkstoffe) erzielteebenfalls ein robustes Wachstum in diesem Quartal. - Kostenoptimierung durchbessere Beschaffungsstrategien und Initiativen zur Verbesserung derBetriebsabläufe. - Erfolgreicher Abschluss der USFDA-Inspektion am StandortAurora (Kanada) ohne Beanstandungen. Der Standort Aurora ist auf die Entwicklungund Herstellung von APIs spezialisiert. - Spatenstich für unser Projekt zurKapazitätserweiterung in Lexington (USA), das auf sterile injizierbareArzneimittel spezialisiert ist. Dies sollte unserem integriertenADC-Entwicklungs- und Herstellungsprogramm mittel- bis langfristig Auftriebgeben - Biotech-Finanzierung - Unvollständige und uneinheitliche Erholung derFinanzierung für aufstrebende Biopharma-Unternehmen, was zu einer längerenEntscheidungsfindung bei den Kunden und einem langsameren Wachstum beiEntwicklungsprojekten in der Frühphase führt Complex Hospital Generic (CHG)(Komplexe Generika für Krankenhäuser): - Inhalationsanästhesie (IA) -Langsameres Wachstum in Q1-GJ26 aufgrund der schrittweisen Abwicklunginstitutioneller Aufträge. Für den verbleibenden Teil des Geschäftsjahres wirdmit einer Belebung des Wachstums gerechnet. o Langsameres Wachstum auf demSchlüsselmarkt USA, teilweise ausgeglichen durch ermutigendes Wachstum aufeinigen Märkten außerhalb der USA o USFDA-Zulassung für Digwal (Indien) alsProduktionsstätte für Sevofluran-Wirkstoffe und Fertigprodukte für den Einsatzbei Menschen und Tieren - Intrathekale Therapie - Geringere Umsätze im Q1-GJ26aufgrund des Zeitpunkts der Auslieferung Ende Juni. Erholung des Wachstums inQ2FY26 erwartet - Injizierbare Anästhetika und Schmerztherapie - Initiativen zurBehebung von Lieferengpässen auf dem richtigen Weg. Die Vorteile werdenvoraussichtlich ab dem GJ 2027 zum Tragen kommen. - Differenzierte undSpezialprodukte - Neoatricon®1 Einführung in ausgewählten EU-Märkten im Q1-GJ26.Markteinführung in weiteren Märkten in Q2-GJ26 zu erwarten. Piramal ConsumerHealthcare (PCH): - Power Brands wächst im Q1-GJ26 weiterhin stark mit 18 %Wachstum im Vorjahresvergleich. Power Brands trugen zu 49 % zum Gesamtumsatz vonPCH bei. o Das Wachstum wurde hauptsächlich von Little's, i-range und CIRgetragen. o Gesunde Erholung des Wachstums des i-Bereichs von den Auswirkungender regulierungsbedingten Preiskontrolle. - Neue Produkteinführungen - 7 neueProdukte im Q1-GJ26 - Investitionen in Medien und Werbeaktionen - 13 % desPCH-Umsatzes im Q1-GJ26 - Der E-Commerce-Umsatz wuchs im Q1-GJ26 um 41 % imVergleich zum Vorjahr und trug 23 % zum PCH-Umsatz bei.Konsolidierte Gewinn- undVerlustrechnung(in Mio. INR oder wieangegeben)Einzelheiten QuartalQ1-GJ26 Q1-GJ25 Veränderung zum VorjahrUmsatzerlös aus laufender 19.340 19.510 (1) %.GeschäftstätigkeitSonstige Erträge 580 200 199 %.Gesamtertrag 19.920 19.710 1 %Materialkosten 6.940 6.740 3 %Personalaufwand 6.190 5.800 7 %Sonstige Aufwendungen 5.140 4.930 4 %EBITDA 1.650 2.240 (26) %Finanzierungskosten 860 1.070 (19) %.Abschreibungen 1.970 1.850 7 %Anteil am Nettogewinn 190 220 (17) %.assoziierter UnternehmenAußergewöhnlicher Posten1 210 - NVGewinn vor Steuern (790) (450) (75) %.Steuern 30 440 (94) %.Quartalsüberschuss (820) (890) 8 %1. Zu den Sonderposten gehört ein einmaliger Insolvenzerlös aus einer Forderung gegen einen Drittanbieter unseres komplexen Krankenhausgenerikageschäfts, die im November 2023 beim NCLT eingereicht wurde.Q1-GJ26 Ergebnis-TelefonkonferenzPiramal Pharma Limited wird am 29. Juli 2025 von 9:30 bis 10:15 Uhr(IST)eine Telefonkonferenz für Investoren/Analysten veranstalten, um die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 zu diskutieren.Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:Veranstaltung Ort und Zeit TelefonnummerTelefonkonferenz am 29. Indien - 9.30 Uhr IST +91 22 6280 1461 / +91 22Juli 2025 7115 8320 (Hauptnummer)1 800 120 1221(Gebührenfreie Nummer)USA - 0.00 Uhr (Eastern Gebührenfreie NummerTime - New York) 18667462133Großbritannien - 5.00 Uhr Gebührenfreie Nummer(Ortszeit London) 08081011573Singapur - 12.00 Uhr Gebührenfreie Nummer(Ortszeit Singapur) 8001012045Hongkong - 12.00 Uhr Gebührenfreie Nummer(Ortszeit Hongkong) 800964448Express-Anmeldung mit Bitte verwenden Sie diesenDiamond Pass Link für die vorherigeRegistrierung, um dieWartezeit bei derTeilnahme an derTelefonkonferenz zuverkürzen - hier klicken(https://clicktime.symantec.com/15xs1pdm5rzqvP1dpLbV2?h=BSG_lR-nPyTcMr6qgUHd79pYrd_EsloTjS_ABFh1n6U=&u=https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber%3D7254049%26linkSecurityString%3D35643d2afc)Informationen zu Piramal Pharma Limited:Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), bietet über seine 171 globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio an differenzierten Produkten und Dienstleistungen an. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung, Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Generikageschäft für Krankenhäuser, und das Piramal Consumer Healthcare-Geschäft, das rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Darüber hinaus hat sich eines der verbundenen Unternehmen von PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Des Weiteren hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, einem Unternehmen, das in den Bereichen Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.Weitere Informationen finden Sie unter: Piramal Pharma (https://www.piramalpharma.com/) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/lifeatpiramalpharma/?viewAsMember=true)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1855206/4913155/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/piramal-pharma-limited-gibt-ergebnisse-fur-das-erste-quartal-des-geschaftsjahres-2026-bekannt-302517409.htmlPressekontakt:Madiha Vahid,Lead - Public Relations & Media. madiha.vahid@piramal.com ( +919819001881) // Für Investorenanfragen: Gagan Borana,Investor Relations & Enterprise Risk Management,gagan.borana@piramal.com // Madhusudan Dalmia,Investor Relations,madhusudan.dalmia@piramal.com //Original-Content von: Piramal Pharma Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152468/6087434