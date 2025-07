Der Sportartikelhersteller liefert für das abgelaufene Jahresviertel robuste Ergebnisse ab, zeigt sich beim Blick voraus jedoch nicht so zuversichtlich wie erhofft. Investoren reagieren enttäuscht, die Papiere verlieren und bilden das Schlusslicht im deutschen Leitindex. Die Mittelfranken haben in den vergangenen Monaten ein schwierigeres Marktumfeld zu spüren bekommen. Für das zweite Quartal meldete der DAX-Konzern einen Umsatz von 5,95 Milliarden Euro, rund 2,2 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...