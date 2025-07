Mainz (ots) -Laura Dahlmeier ist bei einem Unfall in den pakistanischen Bergen ums Leben gekommen. Das ZDF trauert um seine langjährige Biathlon-Expertin. Aus Anlass des tragischen Todes sendet das ZDF heute Abend nach dem "heute journal" ab 22.15 Uhr ein Porträt von Laura Dahlmeier.ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Mit großer Bestürzung haben wir vom tragischen Tod unserer Kollegin Laura Dahlmeier erfahren. Sie gehörte seit bald sechs Jahren als Fachexpertin zu unserer ZDF-Familie. Ihr Engagement, ihr Wissen und ihre Leidenschaft für den Sport haben unsere Berichterstattung bereichert und sie zu einer hochgeschätzten Stimme im ZDF gemacht. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Freunden. Laura hat viele Menschen inspiriert. Wir werden sie in dankbarer Erinnerung behalten."ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Laura Dahlmeier war eine Ausnahmeathletin, die auch abseits des Profisports immer neue Wege ging. Sie hat dem ZDF-Publikum den Biathlonsport kenntnisreich und authentisch nahegebracht. Wir trauern um eine große Sportlerin, eine geschätzte Kollegin und beeindruckende Persönlichkeit."Seit Dezember 2019 stand Laura Dahlmeier dem ZDF-Sportteam als Biathlon-Expertin zur Verfügung. Mit zwei olympischen Goldmedaillen, 33 Weltcup-Siegen, zahlreichen WM-Medaillen und als Gesamtweltcup-Siegerin (2016/2017) zählte sie zu den international erfolgreichsten Biathletinnen. Im Mai 2019 beendete sie im Alter von 25 Jahren ihre Karriere.Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen im pakistanischen Karakorum-Gebirge tödlich verunglückt. Die 31-Jährige war am 28. Juli 2025 am Laila Peak auf rund 5.700 Metern Höhe von einem Steinschlag getroffen worden.KontaktBei Fragen zu dieser Pressemitteilung erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Weitere InformationenZDFheute zum Tod von Laura Dahlmeier (https://www.zdfheute.de/panorama/prominente/laura-dahlmeier-verunglueckt-pakistan-100.html)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6087473