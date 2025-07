Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG



30.07.2025 / 17:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 30.07.2025 Kursziel: 140,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Q2 übertrifft ergebnisseitig die Erwartungen



Alzchem hat heute den Halbjahresbericht 2025 vorgelegt und die Guidance bestätigt.



[Tabelle]



Specialty-Anteil klettert auf über 70%: Der Konzernumsatz lag mit 142,9 Mio. EUR (+4,9% yoy) knapp über unserer Prognose (142,0 Mio. EUR) und erwartungsgemäß leicht unter Q1 (-1,2% qoq). Besonders eindrucksvoll entwickelte sich nach wie vor das Segment Specialty Chemicals, das mit einem Plus von 16,7% yoy auf 100,1 Mio. EUR erstmals auf Quartalsbasis die 100-Mio.-Euro-Marke übertraf und damit über 70% der Konzernerlöse ausmachte. Der Umsatzanstieg beruhte insbesondere auf einer größeren Absatzmenge (+16,5% yoy), die wie antizipiert vom Bereich Human Nutrition (Creapure®/Creavitalis®) und einer wachsenden Nachfrage deutscher und europäischer Chemiekunden in der Kundensynthese (Custom Manufacturing) getrieben wurde. Bei Basics & Intermediates sorgten eine anhaltend schwache Nachfrage aus der Stahlindustrie und Dumping-Preise chinesischer Wettbewerber für einen erneut zweistelligen Erlösrückgang auf 35,6 Mio. EUR (-14,9% yoy). Der Vorstand erwartet, begünstigt durch neue Produkte (NITRALZ® Isobutyronitril) für u.a. pharmazeutische Wirkstoffe und die Batterieproduktion, jedoch eine stärkere Umsatzentwicklung in H2.



EBITDA-Marge steigt auf >20%: Eine in Q2 deutlich überproportionale EBITDA-Steigerung um 21,9% yoy auf 27,9 Mio. EUR (Marge: 27,9%) rundete die starke Performance bei Specialty Chemicals ab und war maßgeblich verantwortlich für das höher als erwartete Konzern-EBITDA von 29,1 Mio. EUR (MONe: 27,9 Mio. EUR; Marge: 20,4%; +60 BP yoy). Dabei kamen die auf Basis der Lohnrunden in 2024 vollzogenen Tariflohnsteigerungen bereits vollständig zum Tragen (Personalkostenquote +20 BP yoy). Darüber hinaus schreitet die Kapazitätserweiterung für Nitroguanidin (NQ) in Deutschland laut Vorstand zeitlich und kostenseitig planmäßig voran. Im Zuge dessen erhielt Alzchem in Q2 weitere Kundenanzahlungen i.H.v. rund 11,5 Mio. EUR (insg. 51,0 Mio. EUR in H1). Der Free Cashflow rutschte aufgrund gestiegener Vorräte und deutlich höherer CAPEX in Q2 zwar ins Minus (-5,7 Mio. EUR; H1: 30,7 Mio. EUR). Da der Vorratsaufbau im Vorfeld der Carbidofen-Wartung aber vollendet sein dürfte, sollte im GJ ein positiver FCF zu Buche stehen. Die bestätigte Guidance (Umsatz: ca. 580 Mio. EUR; EBITDA ca. 113 Mio. EUR) erfordert einen lediglich stabilen EBITDA-Beitrag in H2 (H1: 56,5 Mio. EUR). Angesichts der Inbetriebnahme neuer Produktionskapazitäten beim margenstarken Kreatin erscheinen uns die avisierten 113 Mio. EUR EBITDA aber nun etwas zu konservativ und wurden vom CFO im heutigen Earnings Call auch als Mindestwert betitelt.



Fazit: Alzchem überzeugt nach wie vor mit einer starken Margenexpansion und den notwendigen Fortschritten bei den Kapazitätserweiterungen in Deutschland. Auch soll die Standortsuche in den USA weiterhin im Laufe des Jahres 2026 abgeschlossen sein. Nachdem die attraktive Equity Story vom Markt bereits bemerkenswert honoriert wurde, sehen wir das Kurspotenzial kurzfristig als ausgeschöpft an und bestätigen das Rating 'Halten' und das Kursziel von 140,00 EUR.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die

Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet_NEU



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com