ROUNDUP 2: Zölle bremsen - Wirtschaft hofft auf Infrastrukturmilliarden

WIESBADEN - Die deutsche Wirtschaft geht kraftlos in das neue Zoll-Zeitalter mit den USA. Nach dem unerwarteten Mini-Wachstum zum Jahresauftakt ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal geschrumpft: Es fiel 0,1 Prozent niedriger aus als im Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.

ROUNDUP: US-Wirtschaft wächst etwas stärker als erwartet

WASHINGTON - Die US-Wirtschaft ist im Frühjahr etwas stärker gewachsen als erwartet. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 3,0 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg um 2,6 Prozent gerechnet. Ein moderater Anstieg der Konsumausgaben und ein starker Rückgang der Importe stützten das Wirtschaftswachstum. Im ersten Quartal war die US-Wirtschaft noch um 0,5 Prozent geschrumpft.

USA: Privatwirtschaft schafft deutlich mehr Stellen als erwartet - ADP

WASHINGTON - Die Privatwirtschaft in den USA hat im Juli deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Beschäftigten um 104.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 76.000 erwartet.

Trump: Zölle und 'Strafe' für Russland-Energiepartner Indien

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump will Indien auch wegen Handelsbeziehungen mit Russland mindestens 25 Prozent Zölle und eine "Strafe" aufbrummen. Indien habe einen Großteil seiner Militärausrüstung von Russland gekauft und sei zusammen mit China der größte Abnehmer russischer Energie, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Das geschehe zu einer Zeit, in der die ganze Welt wolle, dass Russland das Töten in der Ukraine beende. Zudem habe Indien viel zu hohe Zölle.

ROUNDUP/Gastrosteuer: Klingbeil sieht keinen Spielraum für Länder-Entlastung

BERLIN - Finanzminister Lars Klingbeil sieht keine Möglichkeiten des Bundes, die Länder bei der geplanten Erhöhung der Pendlerpauschale und der Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie für Steuerausfälle zu entlasten. Dazu gebe es keine Spielräume, das wolle er sehr deutlich sagen, sagte der SPD-Politiker bei der Vorstellung der Haushaltspläne in Berlin. Die beiden Maßnahmen seien in den Koalitionsverhandlungen auch von Ländervertretern vorangebracht worden. Es gebe keine Kompensationsmöglichkeit.

ROUNDUP: Eurozone wächst im Frühjahr überraschend weiter

LUXEMBURG - In der Eurozone hat sich die Wirtschaft im Frühjahr überraschend auf Wachstumskurs gehalten. In den 20 Ländern des Währungsraums habe die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt, wie die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch nach einer ersten Schätzung mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet. Zu Beginn des Jahres war die Wirtschaft der Eurozone allerdings deutlich stärker gewachsen, um 0,6 Prozent.

Eurozone: Wirtschaftsstimmung verbessert sich stärker als erwartet

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Juli überraschend stark verbessert. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg zum Vormonat um 1,6 Punkte auf 95,8 Punkte, wie die Europäische Kommission am Mittwoch in Brüssel bekannt gab. Experten hatten mit einem Anstieg des Stimmungsindikators gerechnet, aber im Schnitt nur auf 94,5 Punkte. Trotz des Anstiegs liegt der ESI weiter unter dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten.

