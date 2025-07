Bitcoin Hyper wegen einzigartiger Chance fast bei 6 Mio. USD

Aufgrund der Rotation könnte Bitcoin in dieser Woche vorerst unter der Marke von 120.000 USD festsitzen. In der Zwischenzeit schreitet jedoch unter der Oberfläche der Vorverkauf der neuartigen Bitcoin-Skalierungslösung -Bitcoin Hyper - in einem hohen Tempo voran, wobei fast 6 Mio. USD eingeworben wurden, sodass es durchschnittlich mehr als 100.000 USD pro Tag waren.

Die meisten Mittel sind erst im Juli hinzugekommen, wobei nach dem neuen Bitcoin-Allzeithoch am 15. Juli über 4 Mio. USD erzielt wurden. Somit hat das Interesse zuletzt noch einmal deutlich zugenommen, sodass auch der Ausverkauf näher rückt.

Der Reiz von Bitcoin Hyper liegt in der Kombination aus Bitcoin und Solana über die Solana Virtual Machine (SVM). Dabei handelt es sich um die erste Blockchain, welche dies möglich macht.

Auf diese Weise kann der Nutzen von Bitcoin vergrößert werden, während der native HYPER-Coin die Skalierungs- und Ausführungsebene auf der Bitcoin-Basisschicht ermöglicht, um noch weitere Sektoren zu erobern und eine bessere Nutzererfahrung zu gewährleisten.

Sofern das Projekt seine hochgesteckten Ziele mit der Skalierbarkeit und Programmierbarkeit erreicht, könnte sich ein früher Einstieg überdurchschnittlich bezahlt machen. So gibt es in bullischen Marktphasen Beispiele, welche um mehr als 100x steigen.

Mittlerweile hat das ICO von Bitcoin Hyper über den Verkauf der HYPER-Coins schon fast 6 Mio. USD eingenommen. Daher ist die Frage, wie lange das Presale-Angebot bei so einem hohen Tempo noch verfügbar sein wird, weil kein Hard Cap angekündigt wurde. Noch für weniger als 4 Stunden können die Token für 0,01245 USD gekauft werden.

Bitcoin Hyper profitiert von Zinssenkungen, BTC-Top und Altcoin-Saison

Morgen wird schon der August beginnen und Bitcoin befindet sich nun an einem Scheideweg. Entweder kommt es vor dem September noch einmal zu einem starken Anstieg oder zu einer Abkühlung.

Insbesondere achten die Investoren jetzt auf die Sitzung der US-Notenbank, welche heute Abend erfolgen wird. Dabei wurde der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, von dem US-Präsidenten unter Druck gesetzt, dass er endlich die Zinsen senkt. Da er bisher nicht reagiert hatte, arbeitete man auch an einer vorzeitigen Absetzung.

Niedrige Zinsen haben sich historisch positiv auf die Kurse der Kryptowährungen ausgewirkt, da durch eine lockere Geldpolitik mehr Geld in die Märkte gelangt. Dieses strömt dann häufig in zyklische Assets, zu denen auch die Kryptowährungen zählen.

Im Jahr 2020 haben die Krypto-Assets durch die Zinsen von annähernd 0 % ihre Marktkapitalisierung von 190 Mrd. USD zu Jahresbeginn auf mehr als 750 Mrd. USD bis Jahresende gesteigert, was fast einer Vervierfachung entspricht. Diese Niveaus konnten bis zum Jahr 2021 gehalten werden, bis die Fed im März 2022 die Zinsen wieder anhob.

Quelle: Tradingview

Derweilen hat der US-Finanzminister Scott Bessent durch Maßnahmen wie die Steigerung der Treasury-Buybacks um 26,67 % und eine Verdoppelung der Rückkauf-Frequenz der langjährigen Staatsanleihen für positive Impulse gesorgt, welche bereits mit Anstiegen gewürdigt wurden.

Auch wenn die Bedingungen von damals nicht exakt mit heute vergleichbar sind, so bleibt die Zinspolitik einer der wichtigsten Einflussfaktoren für die Preise der Kryptowährungen. Zudem hat das große institutionelle Interesse an den Kryptos zu einem anhaltenden Kaufdruck geführt. Beispielsweise finanziert zuletzt Strategy Inc. BTC im Wert von 2,4 Mrd. USD durch Vorzugsaktien.

Sofern Bitcoin im kommenden Monat ein neues Allzeithoch ausbildet, dürften auch die Altcoins wieder folgen, wobei es im Unterschied zu anderen Zyklen bisher noch nicht zu einer richtigen Altcoin-Saison gekommen ist und diese somit noch bevorstehen dürfte. In diesem Falle wird die Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper ein Coin sein, welchen viele Investoren vermutlich nur schwer ignorieren können.

Bitcoin Hyper ist der Layer-2-Coin, um Bitcoin ins Hyper-Zeitalter zu befördern

Bitcoin Hyper positioniert sich als die erste Bitcoin-Skalierungslösung, welche die Solana Virtual Machine in die Bitcoin-Basisschicht integriert. Damit können auch die BTCs in einer hohen Geschwindigkeit und mit niedrigen Gebühren versendet werden, was mit der Layer-1 in dieser Art nicht möglich ist.

Der Durchbruch ist dem Team von Bitcoin Hyper mit seiner Bridge-Technologie gelungen. Über diese können die Nutzer die Skalierungs- und Funktionsschicht betreten und wieder verlassen. Somit kann BTC auch andere dApps, Token und mehr aus Sektoren wie KI, DeFi, Gaming und Memes antreiben, wobei die Abwicklung effizienter und schneller erfolgt.

Durch die Sperrung von Bitcoins auf der regulären Layer-1, werden auf der Layer-2 gewrappte Bitcoins herausgegeben, die frei zwischen den verschiedenen Diensten des Ökosystems bewegt werden können. Dabei ist er als Zahlungsmittel für beispielsweise Spiele oder als Liquidität für Börsen nutzbar, was zusätzliche DeFi-Einkommen freischaltet.

Die in der Bridge verwahrten Bitcoins bleiben in der Zwischenzeit gesichert. Freigegeben werden sie nur, wenn sich der ursprüngliche Einzahler dazu entscheidet, dass Netzwerk wieder über die Bridge zu verlassen.

Auf diese Weise wird Bitcoin Hyper in der Sicherheit des Bitcoin-Netzwerkes verankert. Gleichzeitig kann er die Reichweite mithilfe der Leistung von Solana steigern, ohne dass es zu einer Netzwerküberlastung kommt.

Warum ist Bitcoin Hyper einer der besten Altcoins im August?

Der Grund für die große Chance von Bitcoin Hyper ist der Sektor, in welchem sich das Projekt positioniert. Denn die Skalierungslösungen haben Milliardenbewertungen erlangt, wie etwa Mantle mit 2,6 Mrd. USD, Arbitrum mit 2,1 Mrd. USD und Optimism mit 1,2 Mrd. USD.

Quelle: https://www.coingecko.com/en/categories/layer-2key-stats

Im Unterschied zu diesen auf Ethereum aufbauenden Skalierungslösungen, hat sich Bitcoin Hyper für BTC entschieden. Dabei verspricht das Projekt die Möglichkeiten zu vergrößern, ohne jedoch die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Der HYPER-Coin wird als primäre Währung für die Transaktionsgebühren des Netzwerkes verwendet. Im späteren Verlauf sollen auch Governance-Features hinzukommen, welche dem Token Stimmrechte verleihen. Zudem sind noch weitere Anwendungsmöglichkeiten geplant.

Somit stellt Bitcoin Hyper ein indirektes Bitcoin-Investment dar, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass es eine besonders effiziente Skalierungslösung ist. Dies dürfte in der nächsten Zukunft eine wichtige Rolle spielen, wenn die Nutzbarkeit von Bitcoin über dessen Chance als nächste Leitwährung entscheidet.

Der August stellt nun einen entscheidenden Monat für den Krypto-Markt dar. Noch befindet sich Bitcoin Hyper in seinem ICO, jedoch könnte dieser angesichts des hohen Verkaufstempos schon bald abgeschlossen sein. So lange können erfolgreiche Coins meist günstiger erworben werden, als es bei der späteren Massenadoption und den Listungen der Fall ist.

Basierend auf den Entwicklungen von anderen Layer-2s konnten durch den Wechsel von dem Presale zur Listung dreistellige Renditen erzielt werden. Daher ist auch für frühe Investoren von Bitcoin Hyper eine Rendite von 100x nicht unrealistisch.

Meilenstein von 6 Mio. USD und Ausverkauf von HYPER rücken näher

Mit großen Schritten schreitet der Presale von Bitcoin Hyper voran und dürfte schon bald die Marke von 6 Mio. USD erreicht haben. Noch können die HYPER-Coins über den Vorverkauf erworben werden.

Öffnen Sie dafür einfach die Website des Projektes und verbinden Sie danach eine digitale Geldbörse mit dieser. Nun können Sie mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB und mit Bankkarte auch mit Fiatwährungen zahlen.

Die beste Erfahrung für Presales bietet die Best Wallet, in welcher Bitcoin Hyper unter der Kategorie "Upcoming Tokens" gefunden werden kann. Mit ihr gestalten sich die Überwachung, die Verwaltung und die Beanspruchung deutlich komfortabler.

Verpassen Sie keine wichtigen Neuigkeiten von Bitcoin Hyper, indem Sie sich der Gemeinschaft auf Telegram und X anschließen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.