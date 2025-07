Krypto News: FOMC-Meeting und US Crypto Policy Report könnten heute zu starker Volatilität führen

Nach einigen Tagen sehr geringer Volatilität könnte heute endlich wieder Schwung in den Kryptomarkt kommen. Ausschlaggebend dafür könnten vor allem zwei wichtige Ereignisse in den USA sein: Zum einen findet heute das nächste FOMC-Meeting statt, und zum anderen wird der US-Krypto-Policy-Report erwartet.

Warum könnten diese beiden Ereignisse so wichtig für den Markt sein?

Schauen wir zuerst auf das alle 6 Wochen stattfindende FOMC-Meeting. Hierbei handelt es sich um ein Ereignis, bei dem die FED darüber entscheidet, wie es mit der Geldpolitik der USA weitergeht und ob der Leitzins gesenkt werden soll oder nicht. Der Leitzins beeinflusst die Kreditkosten, Investitionen, Konsumausgaben und die allgemeine Wirtschaftslage, und hatte zuletzt über lange Zeit auf einem sehr hohen Niveau gelegen.

Donald Trump drängt den Vorsitzenden der FED, Jerome Powell, bereits seit Längerem zu Leitzinssenkungen und machte erst kürzlich in einem Interview wieder Druck auf Powell. Er sagte, dass die FED den Leitzins um drei Punkte reduzieren müsse, um die US-Wirtschaft anzukurbeln.

TRUMP: "Powell must cut rates by 3 points."



Trump says the Fed "should cut rates by 3 points," arguing each 1% cut saves $360B.



"Powell has to cut - a smart person would." pic.twitter.com/g4YvDrug7v - Coin Bureau (@coinbureau) July 29, 2025

Gleichzeitig liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinssenkung laut Polymarket heute nur bei circa 3 % und ist dementsprechend ein eher unrealistisches Szenario. Der aktuelle Leitzins liegt bei 4,25-4,5 % und ist damit seit mehreren Sitzungen unverändert geblieben. Beim heutigen FOMC-Meeting um 20:00 Uhr MEZ wird sich zeigen, ob es wider Erwarten doch eine Leitzinssenkung geben wird oder nicht. Zudem wird FED-Vorsitzender Jerome Powell im Anschluss um 20:30 Uhr MEZ eine Rede halten, in der er eine Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage sowie einen Ausblick auf die zukünftige Leitzinspolitik gibt.

Sollte der Leitzins wider Erwarten doch gesenkt werden, hätte das sehr positive Implikationen für die Märkte und dürfte einen Aufschwung an den traditionellen Finanzmärkten zur Folge haben. Auch der Kryptomarkt hat in der Vergangenheit sehr stark auf Leitzinsentscheidungen reagiert, da positive News Investoren dazu bewegen, wieder vermehrt Kapital in risikobehaftete Assets wie Kryptowährungen zu investieren. Sollte es heute zu einer Leitzinssenkung kommen, hätte das also wahrscheinlich eine starke Rallye bei Bitcoin und Co. zur Folge.

REMINDER: TWO IMPORTANT THINGS HAPPENING TODAY



-FOMC INTEREST RATE DECISION



- US CRYPTO POLICY REPORT



EXPECT MARKET VOLATILITY pic.twitter.com/lgsRGMSs1D - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) July 30, 2025

Bericht zur US-Kryptowährungspolitik könnte dem Markt ebenfalls Schwung verleihen

Das zweite wichtige Ereignis, das heute stattfindet, ist die Veröffentlichung eines Berichts zur US-Kryptowährungspolitik. Der stammt direkt vom Weißen Haus und einer damit verbundenen Krypto-Taskforce, die Trump ins Leben gerufen hatte. Der Bericht könnte Details zu einer möglichen strategischen Bitcoin-Reserve und anderen regulatorischen Maßnahmen in Bezug auf den Kryptomarkt enthalten.

Zur strategischen Krypto-Reserve der USA gab es ja bereits zahlreiche Spekulationen, und sie wurde schon offiziell von Trump bestätigt. Es ist ebenfalls bereits klar, dass neben Bitcoin auch ETH, SOL, XRP und einige weitere Altcoins enthalten sein sollen.

Der besagte Bericht könnte weitere Details zur Zusammensetzung der Krypto-Reserve und vor allem zur geplanten Umsetzung preisgeben. Noch ist nämlich nicht klar, wie groß diese Krypto-Reserve sein soll und wann die US-Regierung beginnen wird, Kryptowährungen dafür zu akkumulieren.

OFFICIAL: White House confirms first Bitcoin and crypto report will release TOMORROW



The U.S. is going to start stacking sats pic.twitter.com/Qm0yaaMyjy - Bitcoin Archive (@BTC_Archive) July 29, 2025

Außerdem erwarten sich viele Analysten vom Bericht weitere regulatorische Klarheit. Er könnte neue Vorschläge für Richtlinien für die SEC und andere Behörden enthalten, die den Handel, die Besteuerung und die Nutzung von Kryptowährungen regeln.

In Erwartung dieser beiden wichtigen, marktbewegenden Ereignisse ist die Volatilität am Kryptomarkt in den letzten Tagen auf ein Minimum zurückgegangen. BTC befindet sich im Sieben-Tages-Vergleich lediglich 0,11 % im Plus und ist innerhalb der letzten 24 Stunden nur 0,33 % im Wert zurückgefallen.

Beide Ereignisse haben das Potenzial, BTC über Nacht auf ein neues Allzeithoch in Richtung 125.000 $ zu katapultieren und der Altcoin-Season noch mehr Schwung zu geben. Dann könnten vor allem auch junge Kryptoprojekte wie beispielsweise HYPER profitieren.

HYPER stellt in diesem Kontext eine interessante Investitionsmöglichkeit dar

Mit HYPER haben Anleger heute noch die Möglichkeit, in einen Coin zu investieren, der tatsächlich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung steht. Noch kein Börsenlisting, kein Handel und keine Etablierung am Markt. Stattdessen ist der Kauf des jungen Coins heute ausschließlich über die offizielle Website und das dort befindliche Presale-Widget möglich. Der Vorverkauf verschafft den Entwicklern auf der einen Seite ein initiales Funding, um ihre Vision umzusetzen, und gibt der Community von Bitcoin Hyper auf der anderen Seite die Gelegenheit, sich so früh und so günstig wie möglich zu positionieren.

Gekauft werden kann HYPER mit Bankkarte und etablierten Kryptowährungen zu einem heutigen Kurs von 0,01245 $. Der Presale nahm in den letzten Tagen deutlich Fahrt auf: Mehrere hunderttausend Dollar werden tagtäglich investiert, und so kamen bis heute schon über 5,8 Millionen $ an Funding von interessierten Anlegern zusammen.

Quelle: Bitcoinhyper.com

Das große Interesse am Bitcoin-Hyper-Token geht maßgeblich darauf zurück, dass die Entwickler das Ziel verfolgen, die erste funktionierende Layer-2-Lösung für Bitcoin zu entwickeln. Bitcoin ist zwar nach wie vor die Leitwährung des Kryptomarktes, allerdings in Sachen Transaktionskosten und Transaktionsgeschwindigkeit heute kaum noch konkurrenzfähig.

Jüngere Blockchains wie Solana laufen einfach um ein Vielfaches effizienter, und Bitcoin wird heute kaum noch für Micropayments oder Anwendungen im DeFi-Space genutzt. Die Bitcoin-Hyper-L2-Lösung soll das jedoch ändern. Auf der Solana Virtual Machine aufbauend, fusioniert sie gewissermaßen Solanas Effizienz mit Bitcoins Status als Leitwährung.

Jetzt HYPER kaufen

Das könnte Bitcoin ganz neue Use Cases eröffnen. Dementsprechend groß bewerten viele das Wachstumspotenzial von Bitcoin Hyper, was widerum das immense Interesse am Einstieg in den Presale erklärt.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.