Mladá Boleslav (ots) -› Die Esten Robert Virves und Jakko Viilo (Škoda Fabia RS Rally2) streben beim neunten Lauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft ein weiteres starkes Ergebnis an› Die lokalen Škoda Teams Mikko Heikkilä/Kristian Temonen, Lauri Joona/Samu Vaaleri und Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen zählen zu den Favoriten auf den Sieg in der WRC2› Elf Škoda Teams sind für die Finnland-Rallye gemeldet, neun davon kämpfen um WRC2-PunkteNach ihrem Sieg in der WRC2 bei der Estland-Rallye geht das Škoda Fabia RS Rally2-Team Robert Virves/Jakko Viilo (Toksport WRT) mit hohen Erwartungen in die nächste schnelle Schotterrunde der FIA Rallye-Weltmeisterschaft. Bei der Finnland-Rallye (31. Juli bis 3. August 2025) trifft das Duo aus Estland auf starke Konkurrenz, darunter die lokalen Škoda Teams Mikko Heikkilä/Kristian Temonen (TGS Worldwide), Lauri Joona/Samu Vaaleri (MS Munaretto) und Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Toksport WRT).Der taktische Kampf um den WRC2-Titel geht weiter: Der Gesamtführende Oliver Solberg und der derzeitige Zweitplatzierte Yohan Rossel kehren nach einer Pause wieder in den Wettbewerb zurück. Gus Greensmith, der derzeit auf dem dritten Platz der Gesamtwertung liegt, hat die Finnland-Rallye nicht als eines seiner sieben WRC2-Punkte-Events nominiert. Der Engländer wird zusammen mit seinem schwedischen Beifahrer Jonas Andersson nur in der RC2-Klasse im Škoda Fabia RS Rally2 von RaceSeven an den Start gehen. Škoda Pilot Roberto Daprà (Delta Rally Team), derzeit Vierter in der Gesamtwertung der WRC2, lässt die Finnland-Rallye komplett aus.Robert Virves und Beifahrer Jakko Viilo wollen ihre Position in der Meisterschaftswertung weiter verbessern. Nach ihrem WRC2-Sieg bei der Estland-Rallye liegt der 25-jährige Virves derzeit auf dem achten Gesamtrang. "Der Heimsieg war nach einer bisher schwierigen Saison eine große Erleichterung für uns. Da ich weiß, wie gut der Škoda Fabia RS Rally2 auf schnellen Schotterstrecken ist, sehe ich keinen Grund, warum wir nicht wieder ein Top-Ergebnis anstreben sollten", sagt Virves mit Blick auf die Finnland-Rallye. Im vergangenen Jahr lag der Este auf Kurs zu einem Podiumsplatz in der WRC2, bevor er in der 16. Wertungsprüfung aufgrund einer sich öffnenden Motorhaube fast vier Minuten verlor.Allerdings treffen die Esten in Finnland auf harte Konkurrenz. Die "Fliegenden Finnen" sind fest entschlossen, einen Heimsieg zu feiern. Zu den Favoriten für einen Spitzenplatz in der WRC2 zählen die lokalen Škoda Teams Mikko Heikkilä/Kristian Temonen (TGS Worldwide), Lauri Joona/Samu Vaaleri (MS Munaretto) und Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Toksport WRT), die WRC2-Champions von 2022.Der erfahrene tschechische Pilot Martin Prokop und Beifahrer Michal Ernst verfolgen einen anderen Ansatz. "Mein Ziel ist es einfach, Spaß auf diesen schönen und schnellen Schotterstraßen zu haben", erklärt Prokop. Er wird zum 15. Mal bei der Finnland-Rallye an den Start gehen, diesmal mit einem Škoda Fabia RS Rally2, der von seinem familiengeführten Team betreut wird. Der 42-Jährige kann weiterhin mit viel jüngeren Konkurrenten mithalten, wie sein dritter Platz in der WRC2 bei der Rallye Italien Sardinien gezeigt hat.Der neunte Lauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2025, die Secto Rally Finland, umfasst 20 Sonderprüfungen mit einer Gesamtlänge von 307,22 Kilometern. Die Teams müssen schnelle, glatte Schotterstrecken mit zahlreichen Sprüngen bewältigen, was der Veranstaltung ihren Spitznamen "Finnischer Grand Prix auf Schotter" eingebracht hat. Die Rallye beginnt am Donnerstagabend (31. Juli) mit einer Super-Sonderprüfung auf den Straßen von Harju in der Nähe des Rallyezentrums in Jyväskylä. Die Etappe am Freitag umfasst neun Wertungsprüfungen mit einer Gesamtlänge von rund 114 Kilometern. Der Samstag ist mit acht Wertungsprüfungen über mehr als 142 Kilometern der längste Tag. Die Rallye wird am Sonntag mit zwei Durchläufen der berühmten 23,98 Kilometer langen "Ouninpohja"-Prüfung entschieden.Wussten Sie schon, dass...... bei den letzten drei Ausgaben der Finnland-Rallye die WRC2-Kategorie von Škoda Teams gewonnen wurde?... die Rallye erstmals 1951 als "Jyväskylän Suurajot", was so viel wie "Das große Rennen von Jyväskylä" bedeutet, ausgetragen wurde?... die Veranstaltung von 1959 bis 1996 als "1000-Seen-Rallye" bekannt war, bevor sie in Finnland-Rallye umbenannt wurde?... die Rallye Teil der ersten Saison der Rallye-Weltmeisterschaft 1973 war?Gesamtwertung WRC2/Fahrer (nach 8 von 14 Veranstaltungen)1. Oliver Solberg (SWE), Toyota, 85 Punkte2. Yohan Rossel (FRA), Citroën, 82 Punkte3. Gus Greensmith (GBR), Škoda, 57 Punkte4. Roberto Daprà (ITA), Škoda, 49 PunkteGesamtwertung WRC2 Teams (nach 8 von 14 Veranstaltungen)1. PH Sport, Citroën, 163 Punkte2. Toksport WRT, Škoda, 89 Punkte3. Toyota Gazoo Racing WRT NG, Toyota, 79 Punkte4. Sarrazin Motorsport - Iron Lynx, Citroën, 64 PunkteFIA Rallye-Weltmeisterschaft 2025Rallye Monte Carlo, 22. -26. JanuarRallye Schweden, 13. - 16. FebruarSafari-Rallye Kenia, 20. - 23. MärzRallye Kanarische Inseln (ESP), 24. - 27. AprilRallye Portugal, 15. - 18. MaiRallye Italien Sardinien, 5. - 8. JuniAkropolis-Rallye Griechenland, 26. - 29. JuniEstland-Rallye, 17. - 20. JuliFinnland-Rallye, 31. Juli - 3. AugustRallye Paraguay, 28. - 31. AugustRallye Chile Bio Bío, 11. - 14. SeptemberRallye Mitteleuropa (CZE/AUT/DEU), 16. - 19. OktoberRallye Japan, 6. - 9. NovemberRallye Saudi-Arabien, 27. - 30. November