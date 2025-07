Vaduz (ots) -Im Zusammenhang mit der kirchlichen Trauung von I.D. Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein mit Herrn Leopoldo Maduro Vollmer am Samstag, 30. August 2025, in der Kathedrale St. Florin in Vaduz, informieren wir Sie wie folgt:Die Feierlichkeiten erfolgen im privaten Rahmen. Die Fürstliche Familie wird durch 3 eigene Pool-Fotografen begleitet, die vor Ort im Einsatz sein werden. Eine Auswahl von Aufnahmen wird Ihnen zeitnah nach der Trauungszeremonie auf der Webseite der Fürstenfamilie (www.fuerstenhaus.li) zum Download zur Verfügung gestellt.Interessierte Medienredaktionen und Medienvertreter(innen) ersuchen wir, sich über die Abteilung Information und Kommunikation der Regierung (IKR) zu akkreditieren. Akkreditierungen und die Beantwortung von Fragen erfolgen ausschliesslich durch das IKR.Weitere Informationen zur Hochzeit werden Mitte August bekannt gegeben.Pressekontakt:Information und Kommunikation der RegierungNicole Thöny+423 236 67 36office@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100933769