Das Fürstenhaus Liechtenstein freut sich, bekannt zu geben, dass die kirchliche Trauung Ihrer Durchlaucht Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein mit Leopoldo Maduro Vollmer am 30. August 2025 um 11 Uhr in der Kathedrale von Vaduz stattfinden wird. Die feierliche Trauungsmesse wird von Bischof Benno Elbs zelebriert.Neben den Familienmitgliedern und Freunden des Brautpaares werden auch Vertreter des Landes anwesend sein. Im Anschluss an die Trauung findet ein Empfang auf Schloss Vaduz statt. Die Teilnahme an der Trauungszeremonie in der Kathedrale und am Empfang auf Schloss Vaduz ist für die Familie und ihre geladenen Gäste vorgesehen.Das Brautpaar und die Familie freuen sich aber über alle, die vor der Kirche dem feierlichen Ein- und Auszug beiwohnen. Gleichzeitig danken wir für das Verständnis für mögliche Verkehrsbehinderungen im Zusammenhang mit diesem freudigen Ereignis.