eToro plant die Tokenisierung von US-Aktien mit Ethereum

Die Online-Handelsplattform eToro hat am 29. Juli 2025 Pläne angekündigt, US-amerikanische Aktien auf der Ethereum-Blockchain zu tokenisieren. Dieser Schritt soll den Zugang zu traditionellen Aktienmärkten durch die Nutzung moderner Blockchain-Infrastruktur erweitern. Die Initiative wirft die Frage auf: Könnte die Tokenisierung von Aktien die globale Investmentlandschaft nachhaltig verändern?

Was ist Tokenisierung und warum ist sie relevant?

Tokenisierung bedeutet, reale Vermögenswerte wie Aktien in digitale Token auf einer Blockchain umzuwandeln. eToro plant, die 100 beliebtesten US-Aktien und ETFs als ERC-20-Token auf Ethereum bereitzustellen. Diese Token repräsentieren die zugrunde liegenden Aktien, die weiterhin bei eToro verwahrt werden, und können jederzeit wieder in traditionelle Aktien umgetauscht werden. Die Blockchain-Technologie ermöglicht dabei Vorteile wie 24/5-Handel, erhöhte Transparenz und die potenzielle Integration in dezentrale Finanzanwendungen (DeFi).

Laut Yoni Assia, CEO von eToro, ist dies der erste Schritt, um sämtliche Vermögenswerte auf der Plattform zu tokenisieren. "Unser Ziel ist es, den Handel und die Verwaltung von Vermögenswerten effizienter, zugänglicher und transparenter zu gestalten", erklärte Assia in der Pressemitteilung. Die Tokenisierung soll nicht nur bestehende Anleger ansprechen, sondern auch neue Zielgruppen, insbesondere in Regionen mit begrenztem Zugang zu traditionellen Finanzmärkten.

Vorteile der Tokenisierung

Erweiterter Zugang : Durch die Blockchain können Anleger weltweit, unabhängig von traditionellen Börsenzeiten oder geografischen Einschränkungen, auf Aktien zugreifen. Dies könnte besonders in Schwellenländern die Teilhabe am Aktienmarkt fördern.

: Durch die Blockchain können Anleger weltweit, unabhängig von traditionellen Börsenzeiten oder geografischen Einschränkungen, auf Aktien zugreifen. Dies könnte besonders in Schwellenländern die Teilhabe am Aktienmarkt fördern. Fraktionalisierung : Tokenisierte Aktien ermöglichen es, Anteile an teuren Aktien wie Amazon oder Tesla in kleineren Einheiten zu kaufen, was den Einstieg für Kleinanleger erleichtert.

: Tokenisierte Aktien ermöglichen es, Anteile an teuren Aktien wie Amazon oder Tesla in kleineren Einheiten zu kaufen, was den Einstieg für Kleinanleger erleichtert. Transparenz und Effizienz : Die Blockchain sorgt für eine unveränderliche Aufzeichnung von Transaktionen, was Vertrauen schafft und Verwaltungskosten senken kann.

: Die Blockchain sorgt für eine unveränderliche Aufzeichnung von Transaktionen, was Vertrauen schafft und Verwaltungskosten senken kann. DeFi-Integration: Tokenisierte Aktien könnten in Zukunft in DeFi-Protokollen genutzt werden, etwa für Kredite oder als Sicherheiten, was neue Anlagestrategien eröffnet.

Herausforderungen und Risiken

Trotz der vielversprechenden Aussichten gibt es Hürden. Die regulatorische Landschaft für tokenisierte Vermögenswerte ist komplex und variiert global. In den USA unterliegen solche Produkte der Aufsicht der SEC, was Genehmigungsprozesse verzögern könnte. Zudem ist die Ethereum-Blockchain für ihre hohen Transaktionsgebühren (Gas Fees) bekannt, was den Handel kleiner Beträge unattraktiv machen könnte. Schließlich bleibt die Frage, wie traditionelle Finanzinstitute und Börsen auf diese Entwicklung reagieren, da sie Marktanteile verlieren könnten.

Blockchain kommt im Mainstream an

Die Tokenisierung von Aktien durch eToro könnte ein Vorbote für eine breitere Akzeptanz von Blockchain-Technologien im traditionellen Finanzwesen sein. Konkurrenten wie Revolut und Robinhood haben ähnliche Pläne angedeutet, was auf einen wachsenden Trend hinweist. Wenn erfolgreich, könnte die Initiative nicht nur den Aktienhandel demokratisieren, sondern auch die Grenzen zwischen traditionellen Finanzen und Kryptowährungen weiter verwischen.

Die Frage, ob die Tokenisierung das globale Investieren neu gestalten wird, hängt von mehreren Faktoren ab: technologischer Skalierbarkeit, regulatorischer Klarheit und der Bereitschaft von Anlegern, neue Systeme zu adaptieren. eToros Vorstoß ist ein mutiger Schritt in diese Richtung und könnte einen Präzedenzfall schaffen.

