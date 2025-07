SUSE gehört zu den führenden Anbietern von Multi-Cloud-Container-Plattformen und erreicht in 21 Kriterien die höchstmögliche Punktzahl.

LUXEMBOURG, July 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUSE®, ein weltweit führender Anbieter von Open-Source-Lösungen für Unternehmen, wurde heute als Leader in der Forrester Wave für Multicloud-Container-Plattformen, Q3 2025 für SUSE Rancher Prime, ausgezeichnet. Dieser Report untersucht, wie Multicloud-Containerplattformen reagieren, wenn sie verstärkt für Unternehmenslösungen für Cloud, Rechenzentren und Edge eingesetzt werden oder sich auf spezielle Anwendungsfälle fokussieren, von KI bis hin zu industriellen Abläufen.

"Für uns unterstreicht diese Auszeichnung als führendes Unternehmen im Forrester Wave für Multicloud-Container-Plattformen, Q3 2025, was unsere Kunden uns bestätigen: SUSE ist auf Kompatibilität, Leistung und Flexibilität ausgelegt. Wir befähigen Unternehmen, ohne Kompromisse sicher am Edge, in der Cloud und im Rechenzentrum zu arbeiten. Unsere Open-Source-Basis in Verbindung mit einem kundenorientierten Support-Modell ist das, was SUSE Rancher Prime auszeichnet", sagte Peter Smails, SVP, General Manager, Cloud Native bei SUSE. "Unsere strategische Ausrichtung konzentriert sich darauf, Kunden und Partner bei der Erreichung digitaler Souveränität zu unterstützen, die Kosteneffizienz der Cloud zu steigern, die Sicherheit und Compliance zur Risikominderung zu verbessern und einen resilienten Geschäftsbetrieb zu stärken.

Der Forrester Wave: Multicloud Container Platforms, Q3 2025 Report besagt::

"[SUSE Rancher Prime] zeichnet sich sich heute durch sein flexibles Packaging aus."

"SUSE ist in vielen Kategorien überdurchschnittlich bewertet, darunter Serverless, DevOps-Automatisierung, Service- und Application Catalogs, Integration, Laufzeit, Konfiguration der Steuerungsebene und Kostenmanagement."

"SUSE-Kunden loben die proaktive Herangehensweise des Anbieters beim Support und seine Bereitschaft, Probleme zu lösen ..."

"SUSE eignet sich gut für Unternehmenskunden, die mit Cloud-nativen Technologien vertraut sind und Wert auf Kombinierbarkeit und Optionen und/oder Cloud, Rechenzentrum und Edge legen."

SUSE Rancher Prime ist der bevorzugte Partner für Unternehmen wie Aussie Broadband, Lumen und Switch. Die Lösung bietet eine einheitliche Self-Service-Kubernetes-Plattform, die komplexe Cloud-native Transformationen vereinfacht, die Markteinführungszeit verkürzt und unternehmensweite Sicherheit und Compliance in jeder Umgebung bietet. SUSE Rancher Prime nutzt die jahrzehntelange Erfahrung von SUSE im Bereich Open-Source-Innovation, um eine robuste Grundlage für bestehende und künftige moderne Anwendungen zu schaffen und gleichzeitig die Unabhängigkeit von Anbietern zu erreichen.

Detaillierte Informationen bieten unser Blog und der vollständige Report .

Informationen zu The Forrester Wave:

Forrester unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten genannten Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen und empfiehlt niemandem, sich aufgrund der in diesen Berichten enthaltenen Bewertungen für die Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens oder einer bestimmten Marke zu entscheiden. Die Informationen basieren auf den besten verfügbaren Quellen. Die Meinungen spiegeln die Einschätzung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich ändern. Weitere Informationen zur Objektivität von Forrester finden Sie hier.

Über SUSE

SUSE ist ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger und sicherer Open Source-Lösungen für Unternehmen, darunter SUSE® Linux Suite, SUSE® Rancher Suite, SUSE® Edge Suite und SUSE® AI Suite. Mehr als 60 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf SUSE für den Betrieb ihrer unternehmenskritischen Workloads, um überall Innovationen zu ermöglichen - vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zum Edge und darüber hinaus. SUSE bringt das "Open" in Open Source zurück und arbeitet gemeinsam mit Partnern und Communities, damit Kunden die Flexibilität haben, Innovationsaufgaben heute zu meistern und morgen ihre Strategie und Lösungen weiterentwickeln können. Weitere Informationen finden Sie unter www.suse.com .

Media Contact

Rachel Romoff, SUSE

rachel.romoff@suse.com