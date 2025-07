Gezerre um die Neuordnung des Welthandels in neuer Phase Wichtigste Börsenwoche des Jahres - bis jetzt Schon im Vorfeld wurde diese Börsenwoche zur wichtigsten des Jahres gekoren. Doch der Reihe nach: Am Sonntag hielt Donald Trump Hof in seinem Golfresort Turnberry an der Westküste Schottlands. Geladen war EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Die war in den letzten Wochen häufiger in den Schlagzeilen und beherrschte diese nach dem Deal erneut. Am 10. Juli überstand sie ein Misstrauensvotum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...