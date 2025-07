Wer in Whatsapp unterwegs ist und schnell Bilder in dunkler Umgebung machen will, muss bisher zu seiner nativen Kamera-App wechseln. Doch nun rollt der Messenger einen neuen Nachtmodus für seine Kamera aus. Whatsapp führt einen Nachtmodus für seine Kamera ein. Wenn die Umgebung zu dunkel für ein normales Foto ist, taucht automatisch ein Halbmond-Symbol auf. Wer darauf klickt, aktiviert das neue Feature. Die auf Whatsapp spezialisierte Webseite WABetaInfo ...

