© Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins zum fünften Mal in Folge unverändert im Korridor von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. In ihrer Erklärung betonte die Fed, dass der Arbeitsmarkt weiter solide sei und die Inflation leicht erhöht bleibe. Gleichzeitig räumte sie ein, dass sich das Wachstum in der ersten Jahreshälfte abgeschwächt habe, was mittelfristig für eine Lockerung der Geldpolitik sprechen könnte. Dennoch bekräftigte die Notenbank ihre abwartende Haltung angesichts der weiterhin hohen Unsicherheit über Konjunktur- und Inflationsausblick. "Risiken für unsere Ziele bleiben bestehen", hieß es aus Washington. Bemerkenswert ist, dass sich mit Michelle Bowman und Christopher Waller erstmals …