WASHINGTON (dpa-AFX) - Im schwelenden Handelsstreit mit China hat sich US-Präsident Donald Trump optimistisch über eine mögliche Einigung geäußert. Mit China gehe es voran, es laufe gut, sagte er in der US-Hauptstadt Washington vor Journalisten. Man sei auf dem richtigen Weg. "Ich denke, wir werden einen sehr fairen Deal mit China erzielen."

In den vergangenen beiden Tagen hatten sich die USA und China bei Handelsgesprächen in Stockholm vorerst nicht auf eine mögliche Verlängerung ihrer Zollpause festlegen können. Sie ließen zunächst offen, ob die Pause noch einmal verlängert wird. Die aktuell geltende Pause läuft am 12. August aus.

Seit April hatten die USA die Einfuhrzölle auf chinesische Waren schrittweise auf bis zu 145 Prozent erhöht. China reagierte mit Gegenzöllen von bis zu 125 Prozent und verhängte Exportkontrollen auf strategisch wichtige Rohstoffe. Im Mai einigten sich beide Seiten in Genf auf eine 90-tägige Aussetzung der neuen Zölle./fsp/DP/he