Zwei vielversprechende Krypto-Projekte dominieren Presale-Markt im August 2025

Während etablierte Coins seit Wochen konsolidieren, rücken neue Projekte mit spannendem Potenzial in den Fokus von vielen Anlegern. Ob Meme-Coin mit Utility oder Layer-2-Lösung für Bitcoin - einige Presales verzeichnen Millioneninvestitionen. In diesem Überblick betrachten wir zwei Krypto-Presales, die im August besonders gefragt sein könnten.

SNORT-Presale: Meme-Coin mit Telegram-Trading-Bot

Um einen der vielversprechendsten Krypto-Presales für August 2025 könnte es sich heute bei SNORT handeln. Das ist eine junge Kryptowährung, die sich vor allem an Meme-Coin-Enthusiasten richtet. Mit dem lustigen Ameisenbären-Maskottchen und der humoristisch gestalteten Website sowie den Social-Media-Kanälen zielt das Projekt ganz offensichtlich darauf ab, viralen Hype zu erzeugen.

Andererseits soll es sich hierbei nicht nur um einen x-beliebigen neuen Coin handeln. Stattdessen wollen die Entwickler auch echte Utility schaffen und arbeiten daher an einem eigenen Telegram-Trading-Bot. Der wird Snorter Bot genannt und soll mit etablierten Größen wie dem BonkBot und Banana Gun konkurrieren können. Er baut nämlich auf der Solana Virtual Machine auf und kann daher von der Effizienz der Solana-Blockchain profitieren. So soll mit ihm die Ausführungen der Trades weniger als 1 Sekunde dauern, und pro Trade sollen Gebühren von nur 0,85 % anfallen. Ein SNORT-Token kostet heute lediglich 0,0997 $, und es kamen bereits über 2,5 Millionen $ an Funding zusammen.

Direkt zur Snorter-Website!

Bitcoin Hyper-Presale: Layer-2-Revolution für Bitcoin

Ein weiterer Kandidat für den erfolgreichsten Presale im August 2025 stellt Bitcoin Hyper mit dem Coin HYPER dar. Auch dieses Projekt befindet sich noch in der Vorverkaufsphase, konnte hier jedoch innerhalb weniger Wochen schon mehr als doppelt so viel Funding generieren wie SNORT. Stand jetzt kamen bereits über 5,8 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen. Der Kurs von HYPER beläuft sich aktuell auf 0,01245 $ und liegt damit bereits etwas höher als der von SNORT.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Das immense Interesse und die täglichen neuen Investitionen in Höhe von mehreren Hunderttausend Dollar gehen vor allem auf die spannende Utility zurück, die Bitcoin Hyper für das Bitcoin-Ökosystem schaffen möchte. BTC ist zwar die Leitwährung des Kryptomarktes, allerdings in Sachen Effizienz längst nicht mehr konkurrenzfähig. Um das zu ändern, wollen die Entwickler von Bitcoin Hyper eine echte Layer-2-Blockchain für Bitcoin auf den Markt bringen. Da die Bitcoin-Hyper-Blockchain auf der Solana Virtual Machine aufbaut, soll sie extrem effizient sein und damit Solanas technische Vorzüge mit Bitcoins Status als Leitwährung kombinieren. Damit könnte BTC zum ersten Mal seit Langem wieder sinnvoll für Micropayments und für DeFi-Anwendungen genutzt werden.

Presale-Gelegenheiten: Jetzt in innovative Projekte investieren

Beide Presales bieten interessante Investitionschancen für Anleger, die frühzeitig in innovative Krypto-Projekte einsteigen möchten. Während SNORT mit seinem Telegram-Trading-Bot und dem niedrigeren Einstiegspreis von 0,0997 $ besonders für risikobereite Investoren attraktiv sein könnte, überzeugt Bitcoin Hyper durch seine technische Vision und das bereits eingesammelte Kapital von über 5,8 Millionen $. Interessant für Anleger ist zudem, dass beide Projekte Staking-Möglichkeiten bieten - SNORT mit bis zu 165 % jährlicher Rendite und HYPER mit bis zu 174 % APY.

Dementsprechend groß ist das Wachstumspotenzial, das viele Analysten beiden Projekten zuschreiben - und das erklärt auch das große Interesse, das es an diesen Vorverkäufen bereits gibt. Da sich beide Projekte noch in der frühen Presale-Phase befinden, können Investoren von günstigen Einstiegspreisen profitieren, bevor die Token an größeren Börsen gelistet werden.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.