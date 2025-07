August 2025: Bullische Krypto-Indikatoren signalisieren attraktive Kaufgelegenheit

Der Kryptomarkt zeigte sich in den vergangenen 24 Stunden etwas fester, bleibt im übergeordneten Bild jedoch in einer ausgeprägten Seitwärtsbewegung. Bitcoin notiert aktuell bei rund 118.000 US-Dollar, Ethereum bewegt sich um die Marke von 3.800 US-Dollar, während Solana bei etwa 180 US-Dollar liegt. Dennoch mehren sich Hinweise, dass sich im August 2025 eine attraktive Kaufgelegenheit bei Ethereum auftun könnte, da zentrale Indikatoren weiterhin bullisch wirken.

Bitcoin-Indikatoren zeigen bullische Stärke

Die Analysten von CryptoQuant verweisen aktuell auf den sogenannten Futures Volume Bubble Map-Indikator. Dieser zeigt an, wie stark der Markt durch gehebelte Spekulationen aufgeheizt ist. In den vergangenen Monaten waren rund um die Kurszonen zwischen 70.000 und 90.000 US-Dollar deutliche Überhitzungsphasen erkennbar, die historisch oft in Korrekturen oder Seitwärtsbewegungen mündeten.

Das Bild hat sich nun jedoch verändert. Obwohl Bitcoin derzeit in der Region um 123.000 US-Dollar notiert, signalisiert der Indikator eine Rückkehr in neutrale und sogar eher abgekühlte Marktphasen. Anstelle dichter roter Cluster, die Überhitzung darstellen, erscheinen nun überwiegend graue und grüne Felder. Das bedeutet: Spekulativer Druck durch Futures nimmt ab, während ein Teil des Marktes aktives De-Leveraging betreibt. Aus On-Chain-Perspektive gilt eine solche Abkühlung nach Phasen intensiver Spekulation als positives Zeichen.

Marktabkühlung erfolgreich - Fortsetzung der Rallye wahrscheinlich

Eine weitere Analyse von CryptoQuant ergänzt dieses Bild durch einen Blick auf die Haltedauer von Bitcoin. Konkret wird das Verhältnis von Coins betrachtet, die zwischen einem Tag und einer Woche gehalten wurden - ein Maßstab dafür, wie stark kurzfristige Spekulationen den Markt treiben. Demnach befand sich Bitcoin zuletzt in einer Phase leichter Überhitzung, die jedoch bereits wieder in eine Abkühlung übergeht.

Im historischen Vergleich fällt auf, dass die Übertreibungen in den Jahren 2024 und Anfang 2025 deutlich ausgeprägter waren. Damals hielten sich diese Phasen länger und führten zu kräftigeren Korrekturen. Die aktuelle Situation zeigt dagegen eine kürzere und schwächere Überhitzung. Daraus leiten die Analysten ab, dass der Markt weniger anfällig für tiefe Rücksetzer ist. Sollte sich die aktuelle Struktur bestätigen, dürfte die zweite Jahreshälfte 2025 den Boden für eine erneute Aufwärtsbewegung legen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.