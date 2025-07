Stablecoins erreichen historischen Meilenstein: Transaktionsvolumen übersteigt erstmals Visa-Zahlungen

Die Kryptowelt durchlebt einen außergewöhnlichen Aufschwung: Stablecoins, digitale Assets die an Fiat-Währungen gekoppelt sind, verzeichnen ein explosionsartiges Wachstum ihrer Transaktionsvolumina. Diese Entwicklung markiert einen bedeutsamen Wendepunkt in der globalen Finanzlandschaft und wird von Branchenexperten als äußerst positives Signal für den gesamten Kryptomarkt interpretiert.

Historischer Durchbruch: Stablecoins lassen Visa hinter sich

Die aktuellen Zahlen von Bitwise sprechen eine eindeutige Sprache: Mit über 6 Billionen US-Dollar Transaktionsvolumen lagen Stablecoins im ersten Quartal 2025 beinahe doppelt so hoch wie die von Visa abgewickelten Zahlungen im gleichen Zeitraum. Diese bemerkenswerte Entwicklung unterstreicht die wachsende Bedeutung digitaler Währungen in der modernen Finanzwelt.

Mehrere Faktoren treiben diesen außergewöhnlichen Boom voran. Der DeFi-Sektor nutzt Stablecoins wie USDT, USDC und BUSD als fundamentales Rückgrat für Handel, Kreditvergabe und Liquiditätsbereitstellung. Gleichzeitig fungieren diese Tokens als wichtige Brücke zwischen traditionellen Finanzmärkten und dem Kryptosektor. Die Verabschiedung der GENIUS Bill in den USA sowie die Integration von Stablecoin-Transaktionen durch etablierte Finanzinstitute wie Visa und Mastercard haben das Vertrauen in diese digitalen Assets erheblich gestärkt.

Positive Auswirkungen auf den gesamten Kryptomarkt

Der rasante Anstieg von Stablecoin-Transaktionen wirkt sich deutlich positiv auf den gesamten Kryptomarkt aus. Die erhöhte Liquidität, die durch Stablecoins in das System fließt, verbessert die Handelsbedingungen auf Krypto-Börsen erheblich. Mit einem Transaktionsvolumen von mittlerweile über 7 Billionen US-Dollar fließt deutlich mehr Kapital in und durch den Markt, was den Handel und die Preise von Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum direkt beeinflusst.

Die zunehmende Akzeptanz von Stablecoins fördert darüber hinaus das Vertrauen in Kryptowährungen generell. Die Integration durch traditionelle Finanzinstitute und die regulatorische Klarheit durch Gesetze wie die GENIUS Bill beschleunigen die Mainstream-Adoption erheblich. Diese Faktoren zusammen machen eine weitere Krypto-Rallye in der zweiten Jahreshälfte 2025 wahrscheinlich - wovon besonders auch neue Kryptoprojekte profitieren könnten.

SNORT Presale: Frühzeitige Investitionschance in vielversprechendes Projekt

Der SNORT Token befindet sich aktuell noch in der Presale-Phase und bietet damit eine interessante Gelegenheit für frühe Investoren, zu besonders günstigen Konditionen einzusteigen. Mit einem Preis von weniger als 10 Cent pro Token und einem bereits eingesammelten Kapital von über 2,5 Millionen US-Dollar zeigt sich das wachsende Interesse an diesem Projekt. Der Vorverkauf ermöglicht den Entwicklern den Aufbau eines initialen Fundings, während Investoren von den niedrigen Einstiegspreisen profitieren können.

Was SNORT besonders interessant macht, ist nicht nur der Token selbst, sondern das dahinterstehende Projekt Snorter. Anders als viele neue Meme-Coins plant das Team, mit dem Snorter-Bot echten Mehrwert zu schaffen - einen Telegram Trading Bot, der es Nutzern ermöglicht, Kryptowährungen direkt im Chat zu handeln, ohne sich bei einer Börse registrieren zu müssen. Da der Bot auf der Solana Virtual Machine aufbaut, soll er mit Gebühren unter 1% und Ausführungszeiten von weniger als einer Sekunde deutlich effizienter sein als etablierte Alternativen wie Bonkbot oder Banana Gun.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.