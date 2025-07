EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Übernahmeangebot

CECONOMY AG: CECONOMY AG schließt Investorenvereinbarung mit JD.com und unterstützt öffentliches Übernahmeangebot von JD.com



30.07.2025

CECONOMY AG ("CECONOMY") hat heute mit JINGDONG HOLDING GERMANY GmbH ("Bieterin"), einer mittelbar durch JD.com ("JD") gehaltenen Holdinggesellschaft, eine Investorenvereinbarung abgeschlossen. Die Investorenvereinbarung steht im Zusammenhang mit der heute bekanntgegebenen Absicht der Bieterin, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der CECONOMY zu einem Preis von EUR 4,60 pro Aktie in bar abzugeben. Vorstand und Aufsichtsrat von CECONOMY unterstützen das angekündigte Angebot, vorbehaltlich der Prüfung der von der Bieterin noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage. Das Angebot wird neben weiteren üblichen Bedingungen unter dem Vorbehalt der Erteilung fusionskontroll- und außenwirtschaftsrechtlicher Freigaben sowie der Freigabe nach der EU-Verordnung über Subventionen aus Drittstaaten stehen. CECONOMY wurde weiterhin mitgeteilt, dass die Bieterin und Convergenta Invest GmbH ("Convergenta") am heutigen Tag eine Aktionärsvereinbarung abgeschlossen haben. Über Convergenta hält die Gründerfamilie von MediaMarkt, die Familie Kellerhals, derzeit ca. 29,16% der Aktien der CECONOMY. Convergenta wird das Angebot für 18,5 Mio. Aktien (3,81%) annehmen, folglich mit rund 25,35% weiter an CECONOMY beteiligt bleiben. Zudem wurde CECONOMY darüber informiert, dass Haniel Finance Deutschland GmbH, Beisheim Holding GmbH, BC Equities GmbH &Co. KG und freenet AG, die gemeinsam rund 27,9% der Aktien halten, jeweils verbindlich zugesagt haben, im Hinblick auf die von ihnen gehaltenen Aktien das Übernahmeangebot der Bieterin anzunehmen. Vorstand und Aufsichtsrat von CECONOMY werden nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage entsprechend ihren gesetzlichen Verpflichtungen eine begründete Stellungnahme zu dem Angebot abgeben und veröffentlichen.



Kontakt:

CECONOMY AG

Kaistr. 3

40221 Düsseldorf

Deutschland



Mitteilende Person: Fabienne Caron, VP Investor Relations, CECONOMY AG



