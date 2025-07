MAUI/SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Entwarnung für Hawaii: Die Behörden haben die letzten Tsunami-Warnhinweise für die Hawaii-Inselgruppe am Mittwochvormittag (Ortszeit) aufgehoben. Es wurde aber weiterhin vor ungewöhnlichen oder starken Wasserströmungen in einigen Küstenregionen gewarnt. Schwimmer und Bootsfahrer sollten vorsichtig sein, hieß es.

Für die zu den USA gehörende Inselgruppe im Pazifik, die Tausende Kilometer von dem Erdbebengebiet vor der russischen Halbinsel Kamtschatka entfernt liegt, galt zeitweilig eine ausgesprochene Tsunami-Warnung. Strände waren evakuiert worden, Häfen wurden zeitweise für den Schiffsverkehr gesperrt.

Die höchste Flutwelle in Hawaii erreichte laut dem Sender CNN 1,50 Meter. Später war die Tsunami-Warnung zu einem Hinweis (advisory) herabgestuft worden. Er wird ausgegeben, um etwa auf gefährliche Strömungen, Wellen oder Überflutungen aufmerksam zu machen.

Auch in den westlichen US-Bundesstaaten Alaska, Washington und Oregon wurden die Tsunami-Warnungen wieder aufgehoben. In Kalifornien war am Mittwochnachmittag (Ortszeit) nur noch in zwei kleineren Küstengebieten ein Hinweis auf starke Strömungen in Kraft. Im Raum Los Angeles waren die Strände nach vorübergehender Sperrung wieder zugänglich./rin/DP/he