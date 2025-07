Von Kenia für die ganze Welt Food4Education bietet eine intelligentere, skalierbare Lösung

Während der UN Food Systems Summit +4 in Addis Abeba zu Ende geht, verkündet Wawira Njiru, Gründerin und CEO von Food4Education, auf der TED-Bühne eine starke Botschaft: Afrika wartet nicht auf Antworten, sondern gibt sie selbst.

Wawira Njiru, Founder and CEO of Food4Education, spotlights Tap2Eat the NFC wristband powering Kenya's school feeding infrastructure for over 500,000 children giving them dignified, cashless access to school meals while using real-time data to connect education, nutrition, and local economies

In ihrem heute veröffentlichten TED Talk go.ted.com/wawiranjiru berichtet Njiru, eine Pionierin von Versorgungsketten, wie eine einfache gute Tat 25 Kinder in einer Behelfsküche mit Lebensmitteln versorgen sich zu einer großartigen, lokal gesteuerten Lösung entwickelte: Nun werden täglich 500.000 Mahlzeiten ausgereicht. Heute ist Food4Education das Rückgrat der Schulspeisungen in Kenia und eine Vorlage für ganz Afrika, wenn es um Ernährung, Bildung und Chancen aus einer Hand geht.

"Schulspeisungen sind keine Wohltat, das ist eine Strategie, das ist Infrastruktur," sagte Njiru. "Es geht darum, Kinder zu ernähren, Bauern zu unterstützen, die Bildung zu fördern und stabile Systeme zu errichten. Wir haben eine nachhaltige Lösung geschaffen, die nicht nur zeigt, dass Afrika seine Probleme selbst lösen kann wir setzen Maßstäbe für die ganze Welt."

Food4Education ist eine Public-Private Partnership, die sich aus öffentlichen Geldern, Beiträgen von Eltern und Spenden finanziert, um ihr bahnbrechendes Lösungskonzept umzusetzen. Die grünen Küchen werden durch saubere Energie betrieben. Die Zutaten für ihre Mahlzeiten stammen von örtlichen Bauern. Ihre Systeme sind digital, würdevoll und skalierbar jede Mahlzeit soll Lernen, Lebensgrundlagen und langfristige Möglichkeiten fördern.

Njiru's TED Talk wurde im Rahmen des 'The Audacious Project 2024' ausgestrahlt, zu einem Zeitpunkt, an dem Schulspeisungen als Mittel für eine inklusive, nachhaltige Entwicklung weltweit wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken. Afrika hat die jüngste Bevölkerung auf der ganzen Erde, bis 2050 wird voraussichtlich ein Mensch von vieren von diesem Kontinent stammen. Deshalb wird unser aller Zukunft davon abhängen, wie Afrika heute seine Kinder ernährt.

"Es ist offensichtlich: Schulspeisungen sind eines der effektivsten, skalierbaren Tools, um Nahrungssysteme zu stabilisieren, da sie Bildung, Ernährung, Landwirtschaft und örtliche Wirtschaft miteinander verbinden," sagte Shalom Ndiku, Director of Public Affairs bei Food4Education. "Auf dem UNFSS+4 fühlte sich unser gesamtes Team sehr geehrt, weil unsere Arbeit als Flaggschiffprojekt in Kenia's Nationalem Bericht erwähnt wurde. Das fördert die gemeinsame Anstrengung, in ganz Afrika nachhaltige, Systeme für Schulspeisungen zu etablieren."

Das ist nicht nur eine Story für Kenia. Das ist eine globale Chance. Dieser TED-Meilenstein spiegelt eine wachsende Bewegung und die globale Erkenntnis wider, dass afrikanische Lösungen, die vor Ort entwickelt und durchgeführt werden, ganze Systeme transformieren können.

TED2025's Thema 'Humanity Reimagined' (Humanität neu gedacht) feiert mutige Ideen, die die Zukunft prägen. Njiru's TED Talk, Vom Ursprung zu neuen Ufern , definiert 'Hunger' durch drei provokante Thesen neu:

Schulspeisungen gehören zur Infrastruktur. Hunger, Bildung und Chancen stehen miteinander in Verbindung. Wenn Kinder gut ernährt werden, gedeihen auch Lernen, Gesundheit und Lebensgrundlagen. Lokal durchgeführte Lösungen funktionieren. Food4Education wuchs von 25 Mahlzeiten pro Tag auf 500.000 an, indem in afrikanischen Erfindungsgeist, kommunale Zusammenhalt und Public Partnership investiert wurde. Afrika kann vorangehen. Da bis 2050 ein Mensch von vieren aus Afrika kommt, werden die Systeme, die wir heute auf diesem Kontinent errichten, die Welt von morgen prägen.

Schauen Sie sich den TED Talk an Verstehen Sie die Tiefe und die Wirkung der Arbeit von Food4Education und machen Sie sich mit der Vision vertraut: go.ted.com/wawiranjiru

Unterstützen Sie die Bewegung: Tragen Sie Ihren Teil zu den Bemühungen bei, den Hunger in Klassenzimmern zu besiegen und die kommende Generation von afrikanischen Führungspersönlichkeiten zu fördern: www.food4education.org/donate

Über Food4Education

Hungrige Kinder sind nicht in der Lage zu lernen und zu wachsen.

Food4Education ist eine preisgekrönte, lokal verankerte und unter afrikanischer Führung stehende Lösung, um den Hunger im Klassenzimmer zu besiegen. Nach einem Jahrzehnt des 'Learning by doing' haben wir ein neues System für die Schulspeisung errichtet, das sich als Vorbild für ganz Afrika eignet, um nachhaltige, reichhaltige und erschwingliche Schulspeisungen zu etablieren.

Heute versorgen wir TÄGLICH eine halbe Million Kinder in Kenia. Aber wir liefern mehr als nur eine Mahlzeit wir verbessern die Ernährung und Bildung eines jeden Kindes und den Gemeinden bieten wir Jobs und neue Möglichkeiten.

Wir sind ein erfahrener und vertrauenswürdiger Non-Profit-Partner, der so reibungslos arbeitet wie ein globales Unternehmen. Wir reinvestieren die Werte, die wir schaffen, in die lokale Wirtschaft.

Mehr erfahren Sie unter: www.food4education.org.

