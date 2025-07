Gold eilt von einem Rekordhoch zum nächsten - Silber kurz vor der Explosion - Platin und Palladium auf der Überholspur!

Hinweis: Im Folgenden handelt es sich um Auszüge aus dem neuen Edelmetallreport der Swiss Resource Capital AG. Der vollständige Report kann kostenlos auf https://www.rohstoff-reports.com/ abgerufen werden.

Gold kennt keine Grenzen

Wir können uns nur wiederholen: Gold kennt keine Grenzen. In unserer ersten Ausgabe des Edelmetallreports 2024, sprachen wir im April 2024 davon, dass Gold einen neuen Rekordwert um 2.200 US$ je Unze erreichte, der vor einem Jahr noch völlig undenkbar war. Ein gutes halbes Jahr später zum Update dieses Edelmetallreports stand der Goldpreis nochmals um fast 20% höher bei mehr als 2.600 US$ je Unze und jetzt gegen Ende Juli 2025 haben wir nicht nur die magische Marke von 3.000 US$ je Unze erreicht, sondern diese auch noch nachhaltig auf über 3.300 US$ überschritten. Gold scheint aktuell keine Grenze nach oben zu kennen.

Die Gründe dafür sind recht einfach zu finden: Weltweite geopolitische Spannungen, Trumps völlig aus dem Ruder gelaufene Zoll- und mögliche Annexionspolitik, Zentralbanken, die weiterhin Dollar-Diversifizierung betreiben und Rekordsummen in den Ankauf von physischem Gold investieren und die Comex, die über Nacht gleich mehrere Gold Futures delistet, da es anscheinend schon erste Engpässe bei der Auslieferung entsprechender Barren gibt sowie ein allmählich schwächelnder US-Dollar, den Trumps Zollpläne zusätzlich belasten. All das zusammen wirkt für den Goldpreis als Zusatzbeschleuniger auf dem Weg zu immer neuen Hochs.

In Summe ist die aktuelle Gemengelage beim Goldpreis ein Spiegelbild dessen, was auf dem Planeten alles in die falsche Richtung läuft. Dies haben nun endlich auch viele Privatanleger erkannt, und investieren ebenso in physisches Gold, vornehmlich in, mit physischem Gold hinterlegte ETFs, die zuletzt wieder mehr an Bedeutung gewonnen haben.

Einen zusätzlichen Hebel auf den Goldpreis bieten selbstverständlich auch Investments in Goldminen, die bis dato aber noch nicht im Fokus der breiteren Masse stehen und weiterhin nahe alter Tiefs darben.

Silber steckt im Dauerdefizit und wird nach oben ausbrechen müssen

Bei Silber gilt im Prinzip das Gleiche wie bei Gold, im Vergleich zur letzten Ausgabe dieses Reports hat sich nur eines geändert: Das Angebotsdefizit hat sich nochmals massiv ausgeweitet! Die Nachfrage explodiert förmlich, was vor allem an der industriellen Verwendung von Silber liegt. Dort sorgt die Photovoltaikbranche für immer neue Nachfragerekorde - ein Umstand, der auch in den kommenden Jahren anhalten wird. Zugleich ist die Silberförderung weiterhin rückläufig, was vor allem daran liegt, dass Silber hauptsächlich als Nebenprodukt aus Basismetallminen gewonnen wird und diese Metalle bis vor kurzem preismäßig schwächelten, weswegen viele Minen rückläufige Produktionszahlen vermeldeten. Dies führte dazu, dass der Silbermarkt bereits 6 Jahre in Folge ein Angebotsdefizit aufweist, welches sich zuletzt nochmals ausweitete. Dementsprechend konnte Silber sich zuletzt dauerhaft über der Marke von 35 US$ je Unze etablieren, für eine nachhaltige Fördermengenerhöhung sind aber höhere Preise von jenseits der 40 US-Dollar Marke nötig. Übrigens hat die Comex am 14. März 2025 auch einen wichtigen Silber Future einfach delistet. Das System stößt an seine Grenzen, der Silberpreis dürfte in Kürze von der Leine gelassen werden.

Für Investoren bietet sich daher gerade jetzt eine exzellente Einstiegschance in die Welt der Edelmetalle.

Folgende Unternehmen sind im Swiss Resource Capital Edelmetallreport enthalten:

Equinox Gold ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Förderung von Goldvorkommen in Nord- und Mittelamerika spezialisiert hat. Das Unternehmen fördert kostengünstig aus mehreren Minen und meldet stetig steigende Rekordproduktionsraten. Für das laufende Jahr 2025 peilt das Unternehmen eine Produktion von bis zu 950.000 Unzen Gold an, die durch die Inbetriebnahme einer weiteren hochkarätigen Mine erreicht werden soll. Neben einer hohen Ressourcenbasis verfügt das Unternehmen über ein unvergleichlich höheres Ressourcenpotenzial, wie die jüngsten Bohrergebnisse eindrucksvoll belegen.

Eloro Resources ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft mit hochkarätigen Silber-, Gold- und Basismetallprojekten in Bolivien, Peru und Quebec. Der Hauptfokus des Unternehmens liegt dabei auf den zukunftsträchtigen Energie-Metallen Silber und Zinn und damit auf dem Flaggschiffprojekt Iska Iska, welches ein hohes Ressourcenpotenzial besitzt, wie jüngere Bohrungen und eine Ressourcenschätzung von Weltrang eindrucksvoll gezeigt haben. So konnte das Unternehmen in den vergangenen Monaten immer wieder hochkarätige Silberäquivalente über teilweise mehrere hundert Meter, zuletzt aber auch hochgradige Zinnabschnitte vermelden. Die erste eigene Ressourcenschätzung erbrachte ein Vorkommen von mehr als 1,15 Milliarden Unzen Silberäquivalent (inklusive Beiprodukte, vor allem Zinn), welches nahezu komplett über Tage abbaubar ist. Aktuell arbeitet das Unternehmen an der Erstellung einer ersten Wirtschaftlichkeitseinschätzung (PEA).

Endeavour Silver ist eine kanadische Silber-Gold-Bergbau-Gesellschaft und zugleich einer der größten Silber-Produzenten Mexikos. Das Unternehmen förderte 2024 aus seinen beiden mexikanischen Minenanlagen insgesamt rund 4,47 Millionen Unzen Silber sowie 39.047 Unzen Gold. Der Hauptfokus des Unternehmens lag und liegt im laufenden Jahr 2025 auf der Fertigstellung und Inbetriebnahme der nächsten und mit Abstand größten Mine namens "Terronera", deren Konstruktion bereits weit fortgeschritten ist. Läuft Terronera einmal auf Hochtouren, dürfte das Unternehmen die bis zu 5,2 Millionen Unzen Silber und bis zu 34.000 Unzen Gold an Produktion, die man für das laufende Jahr 2025 anpeilt, komplett pulverisieren. Mit Pitarrilla (über 800 Millionen Unzen Silberäquivalent), Parral und weiteren Projekten, verfügt Endeavour Silver über eine einzigartige Pipeline an hochkarätigen Silbervorkommen, die man relativ rasch weiterentwickeln kann.

First Majestic Silver ist ein kanadisches Silber-Bergbauunternehmen, das sich auf die Produktion von Silber und Gold aus seinen vier hochprofitablen Minen in Mexiko konzentriert. 2024 verzeichnete das Unternehmen eine Förderung von 21,7 Millionen Unzen Silberäquivalent (einschließlich Nebenprodukten wie Gold, Blei und Zink). Für das Gesamtjahr 2025 strebt First Majestic Silver eine Produktion zwischen 27,8 und 31,2 Millionen Unzen Silberäquivalent aus seinen Minen an - eine immense Steigerung gegenüber 2024, was in erster Linie an der Akquisition von 70% an der Cerro Los Gatos Mine festzumachen ist, die im Januar 2025 durch die Übernahme von Gatos Silver erfolgte. First Majestic zahlt regelmäßige Dividenden und arbeitet aktuell an einer Steigerung von Ausbeute und Effizienz, wobei ein signifikanter Teil der Förderung über die eigene Münzprägeanstalt First Mint, welche im März 2024 erstmals auslieferte, verkauft werden soll.

First Nordic Metals ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entwicklung von Mineralgrundstücken mit außergewöhnlichem Explorationspotenzial in den produktivsten Goldproduktionsregionen Skandinaviens spezialisiert hat. Das Unternehmen besitzt ein hochkarätiges Portfolio an fortgeschrittenen Goldexplorationsgrundstücken in Schweden und Finnland, einschließlich des Barsele-Projekts, des Oijärvi-Projekts, und mehrerer weiterer hochkarätiger Projekte, die alle im Gold Line Mineral Belt in Schweden liegen. Mehrere Bohrkampagnen sind im Gange und sollten in Kürze zu signifikanten Resultaten führen. Unterstützt wird First Nordic Metals unter anderem von Agnico Eagle, Sprott, EMX Royalty und Mitgliedern der Lundin Familie.

Goldshore Resources ist eine kanadische Gold-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Weiterentwicklung ihres Multi-Millionen-Unzen Projekts Moss in Ontario fokussiert. Das Unternehmen konnte innerhalb von nur 18 Monaten seine Ressource auf über 6 Millionen Unzen Gold mehr als verdoppeln und schickt sich an, im ersten Halbjahr 2015 eine erste Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) zu veröffentlichen. Geleitet wird Goldshore Resources von einem erfahrenen Team mit exzellentem Track-Record.

MAG Silver ist eine kanadische Silber-Bergbaugesellschaft, welche als Juniorpartner die Silbermine Juanicipio zusammen mit Fresnillo in Mexiko betreibt. Juanicipio wurde 2023 in Betrieb genommen und durchlief die Ramp-Up-Phase ohne größere Probleme. Das Unternehmen war zuletzt in der Lage, eine weitere Rekordförderung zu vermelden. Für 2025 plant das Unternehmen den Bereich um Juanicipio weiter zu explorieren. Die beiden anderen Entwicklungsprojekte Larder und Deer Trail sind derweil ebenso auf Kurs und sollten in den kommenden Monaten für eine stetige Pipeline an guten Nachrichten sorgen.

Revival Gold ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die an der Entwicklung der Goldprojekte Mercur in Utah und Beartrack-Arnett in Idaho arbeitet. Beide Projekte zusammen besitzen eine Ressource von rund 6,2 Millionen Unzen Gold und beherbergen jeweils eine ehemals produzierende Mine. Das Unternehmen strebt an, in beiden Minen zusammen mittelfristig eine Förderung von rund 150.000 Unzen Gold pro Jahr zu erreichen und diese langfristig auf 250.000 Unzen auszuweiten.

Sierra Madre Gold & Silver ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf Silber- und Gold-Vorkommen in Mexiko spezialisiert hat. Dort konnte man die La Guitarra Mine innerhalb kürzester Zeit wieder in Betrieb nehmen, ein umfangreiches Abnahmeabkommen sichern und seit Anfang 2025 stetig neue Förderrekorde verweisen. Eine erste eigene Ressourcenschätzung pulverisierte die historischen Zahlen des früheren Eigentümers. Weiterhin sicherte man sich mehrere sehr aussichtsreiche Projekte mit einer hohen, historischen Ressource. Erste Bohrresultate deuten auf hochkarätige Lagerstätten hin.

Skeena Gold + Silver ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Exploration und Entwicklung hochkarätiger Goldprojekte im "Golden Triangle" im Norden der kanadischen Provinz British Columbia spezialisiert hat. Dabei konnte das Unternehmen sein Flaggschiffprojekt Eskay Creek mittlerweile bis in den Vor-Konstruktionsstatus bringen. Die Finanzierung konnte bereits weitestgehend gesichert werden, sodass das Unternehmen eine Förderung ab 2027 erwartet. Die Resultate einer 2023 veröffentlichten Definitiven Machbarkeitsstudie sind selbst für einen Goldpreis von 2.000 US$ je Unze exzellent.

Southern Cross Gold ist eine australisch-kanadische Gold-Entwicklungsgesellschaft mit Listings an der australischen ASX und der kanadischen TSX-V, die sich auf die Suche nach epizonalem Gold in den Goldfeldern der australischen Provinz Victoria spezialisiert hat. Dort besitzt man mehrere Goldprojekte, wovon vor allem Sunday Creek bis dato mehrere Weltklasse-Bohrresultate lieferte.

Der vollständige Report kann kostenlos auf https://www.rohstoff-reports.com/ abgerufen werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Tim Rödel

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: CA29258Y1034,CA55903Q1046,CA32076V1031,XD0002747026,XD0002746952,XD0002876395,XD0002876429,CA2899003008,CA76151P1018,CA29446Y5020,CA8263XP1041,CA38150N1078,CA83056P7157,CA33583M1077,CA8426851090