Dank der Integration können gemeinsame Kunden den Lebenszyklus von Abhilfemaßnahmen optimieren

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, wurde von Wiz als Gewinner der ersten WIN Awards ausgezeichnet und erhielt den WINspiration Award für seine herausragende Partnerschaft.

Diese Auszeichnung unterstreicht die Erfolgsbilanz von Armis beim Erzielen echter Ergebnisse für gemeinsame Kunden durch das WIN-Programm. Armis, bekannt für sein Engagement für Kundenerfolg und Innovation, bringt die Leistungsfähigkeit von Armis Centrix der Armis Cyber Exposure Management Platform in WIN ein und ermöglicht Kunden so die nahtlose Integration von Wiz in ihre bestehenden Workflows. Durch diese Partnerschaft können Wiz und Armis priorisierte Sicherheitsergebnisse mit Kontextinformationen wie Bestandsdaten, Schwachstellen, Problemen und Konfigurationsergebnissen austauschen.

So können gemeinsame Kunden den Lebenszyklus der Nachbesserung operationalisieren:

Erlangung eines umfassenden Situationsbewusstseins über alle Assets und deren Details innerhalb der digitalen Landschaft





Konsolidierung, Kontextualisierung und Priorisierung der Wiz-Ergebnisse in Armis auf der Grundlage des Anlagenprofils und der Gewichtung des Geschäftsrisikos





Automatisierung der Zuweisung von Verantwortlichkeiten für die Behebung hochriskanter Mängel





Zentrale Verfolgung und Überwachung des Status von Korrekturmaßnahmen über verschiedene Ticketingsysteme hinweg

Die Kombination dieser beiden Angebote optimiert die Sicherheit für Unternehmen und unterstreicht die kritische Notwendigkeit und den enormen Wert eines Betriebsmodells, in dem Sicherheits- und Cloud-Teams Hand in Hand arbeiten, um Risiken in ihrer Cloud zu verstehen und zu kontrollieren.

"Das WIN-Programm bekräftigt die zentrale Bedeutung der branchenweiten Zusammenarbeit, um die komplexesten Cybersicherheitsherausforderungen von Unternehmen zu bewältigen", so Nadir Izrael, CTO und Mitbegründer von Armis. "Die Verleihung dieser Auszeichnung durch Wiz ist ein Beweis für die Stärke unserer Partnerschaft und unser gemeinsames Engagement, Unternehmen dabei zu unterstützen, sich proaktiv gegen Bedrohungen zu verteidigen. Mit unserer integrierten Lösung können Teams Risiken ganzheitlich managen und Prioritäten setzen, auf die es wirklich ankommt."

"Herzlichen Glückwunsch an Armis zu der Auszeichnung mit unseren ersten WIN Awards", kommentiert Oron Noah, Vice President of Product Extensibility and Partnerships bei Wiz. "Vielen Dank, dass Sie ein so großartiger WIN-Partner und eine Inspiration für andere in der Cloud sind. Ihre Partnerschaft hat uns nachhaltig beeinflusst, und wir sind stolz darauf, gemeinsam die Zukunft der Cloud-Sicherheit zu gestalten."

WIN wurde 2023 gegründet und ist das offene, bidirektionale Integrationsökosystem von Wiz, das mittlerweile über 200 Partner umfasst und damit einen neuen Standard für integrierte Cloud-Sicherheit setzt. WIN leitet priorisierte Erkenntnisse von Wiz an Partnerplattformen weiter und überträgt Partnerdaten an Wiz, sodass Teams Ergebnisse über ihre gesamte Sicherheitsinfrastruktur hinweg miteinander verknüpfen können. Es verschafft Sicherheitsteams die Flexibilität, Risiken mit den Tools und Workflows zu adressieren, die am besten auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Expositionsmanagement und -sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risikoexposition des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden, grenzenlosen Welt stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Ressourcen kontinuierlich sehen, schützen und verwalten vom Grund bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, Fortune-200- und Fortune-500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und kommunale Einrichtungen, damit kritische Infrastrukturen, die Wirtschaft und die Gesellschaft rund um die Uhr sicher bleiben. Armis ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250730353819/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Rebecca Cradick

Vice President, Global Communications

Armis

pr@armis.com