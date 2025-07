Taipei (ots/PRNewswire) -Gemtek Technology, ein führender taiwanesischer Anbieter von drahtlosen Breitbandlösungen, gibt mit Stolz bekannt, dass sein GT-DUO31 DOCSIS 3.1 Kabelmodem die CableLabs®-Zertifizierung erhalten hat, was einen wichtigen Meilenstein bei der Expansion auf den nordamerikanischen Markt darstellt. Gemtek hat bereits mit der Auslieferung an einen großen nordamerikanischen Kabelnetzbetreiber begonnen und nähert sich der Markteinführung seines DOCSIS-4.0-Kabelmodems der nächsten Generation, das zur Zertifizierung durch CableLabs eingereicht wurde.Leistungsstarke Konnektivität mit DOCSIS 3.1Die CableLabs-Zertifizierung unterstreicht das Engagement von Gemtek, interoperable, zuverlässige und leistungsstarke Breitbandlösungen zu liefern. Das GT-DUO31 DOCSIS 3.1 Kabelmodem bietet beeindruckende Download-Geschwindigkeiten von bis zu 4,5 Gbit/s und Upload-Geschwindigkeiten von 1,6 Gbit/s - ideal für hochauflösendes Streaming, Cloud-basierte Anwendungen und Smart-Home-Konnektivität. Ausgestattet mit zwei 2,5G-Ethernet-Ports, verbessert der GT-DUO31 die Netzwerkeffizienz und -leistung für moderne Haushalte und Unternehmen.Henrick Marin, Geschäftsführer für Nordamerika bei Gemtek, erklärte:"Die Zertifizierung des GT-DUO31 durch CableLabs bestätigt die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Breitbandlösungen. Wir freuen uns, in die Lieferkette führender nordamerikanischer Telekommunikationsbetreiber aufgenommen zu werden und den Weg für unsere DOCSIS 4.0-Einführung in naher Zukunft zu ebnen.Strategische Zusammenarbeit und nahtlose Entwicklung von DOCSIS 3.1 zu 4.0Der Erfolg von Gemtek beruht auf seiner starken Partnerschaft mit MaxLinear, einem wichtigen DOCSIS System-on-Chip (SoC) Anbieter."Dieser Meilenstein spiegelt das Engagement unseres Teams und unsere Zusammenarbeit mit MaxLinear wider", sagte Marin. "Unsere Strategie besteht darin, heute modernste DOCSIS 3.1-Lösungen zu liefern und gleichzeitig die Betreiber auf einen nahtlosen Übergang zu DOCSIS 4.0 vorzubereiten - damit sie an der Spitze der Breitbandinnovation bleiben."DOCSIS 4.0 im BlickpunktDas kommende DOCSIS-4.0-Kabelmodem von Gemtek wurde entwickelt, um die Breitbandleistung neu zu definieren und unterstützt Downstream-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s und Upstream-Geschwindigkeiten von 4 Gbit/s. Das Modem basiert auf fortschrittlicher Mehrkanal-OFDM/OFDMA-Technologie und der RDK-B-Architektur und integriert Daten- und Sprachdienste, die mit PacketCable 1.5 und 2.0 kompatibel sind. Gemtek geht davon aus, dass die CableLabs-Zertifizierung für sein DOCSIS 4.0-Modem in der zweiten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen sein wird, wodurch das Unternehmen in der Lage sein wird, erstklassige globale Telekommunikationsbetreiber zu bedienen.Mehr globale ReichweiteMit den laufenden GT-DUO31-Lieferungen verstärkt Gemtek seine Präsenz auf dem nordamerikanischen DOCSIS-Markt. Das Unternehmen plant außerdem, seine DOCSIS 3.1- und 4.0-Produktlinien auf Europa und den asiatisch-pazifischen Raum auszuweiten, um innovative Breitbandlösungen anzubieten und neue Partnerschaften weltweit zu fördern.Informationen zu Gemtek TechnologyGemtek Technology wurde vor über drei Jahrzehnten gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von drahtloser Kommunikation, Breitbandzugang und IoT-Lösungen. Gemtek ist für seine Innovation und Qualität bekannt und arbeitet mit führenden Telekommunikationsbetreibern und globalen Marken zusammen, um die Zukunft der Konnektivität zu gestalten.Für weitere Informationen, besuchen Sie www.gemteks.com oder folgen Sie Gemtek auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/gemtek-technology-co.-ltd/).Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2740844/CableLabs__Certificated_DOCSIS_3_1_Cable_Modem_GT_DUO31.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gemtek-erhalt-die-cablelabs-zertifizierung-fur-docsis-3-1--beginnt-mit-der-auslieferung-und-bereitet-sich-auf-die-einfuhrung-von-docsis-4-0-vor-302518181.htmlPressekontakt:henrick_marin@gemteks.com,Soukitna_Soeung@gemteks.com,dean_shih@gemteks.com,sabrina_wu@gemteks.comOriginal-Content von: Gemtek Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179810/6087554