MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach dem Unterrichtsende an diesem Donnerstag sind bundesweit Sommerferien: Als letztes der 16 Bundesländer geht nach der Zeugnisübergabe Bayern in die großen Ferien. Am Mittwoch war im benachbarten Baden-Württemberg letzter Schultag.

Ab Freitag sind dann für zehn Tage alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland in den Ferien (1. bis 10. August). Am 11. August, einem Montag, geht dann in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die Schule wieder los. In den drei Ländern hatten die Sommerferien schon Ende Juni begonnen./gth/DP/jha