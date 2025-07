EQS-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

liegt bei 11,3% (Vorjahr: 12,2%) Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt Taufkirchen, 31. Juli 2025 - Die HENSOLDT-Gruppe ("HENSOLDT") hat im ersten Halbjahr 2025 ihre erfolgreiche Entwicklung fortgesetzt und ihre starke Positionierung im Bereich der Verteidigungs- und Sicherheitselektronik erneut unter Beweis gestellt. Dabei führten das von zahlreichen Krisen und Konflikten geprägte sicherheitspolitische Umfeld und die daraus resultierenden gesteigerten Investitionen in Verteidigung abermals zu einem hohen Auftragseingang. Dieser stieg in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf insgesamt 1.405 Millionen EUR an (Vorjahr: 1.359 Millionen EUR). Die Umsatzerlöse konnten auf 944 Millionen EUR (Vorjahr: 849 Millionen EUR) gesteigert werden. Die starke Entwicklung des Optronikgeschäfts glich hierbei den erwartet schwächeren Start im Segment Sensors aus. Zudem gab es gegenüber dem Vorjahr weniger Pass-Through-Geschäft (Umsatzerlöse mit niedrigem Wertschöpfungsanteil). Das Book-to-Bill-Verhältnis bewegte sich mit 1,5x weiterhin auf hohem Niveau (Vorjahr: 1,6x). Das bereinigte EBITDA weist eine positive Entwicklung auf und lag im ersten Halbjahr bei 107 Millionen EUR (Vorjahr: 103 Millionen EUR), wohingegen die bereinigte EBITDA-Marge leicht auf 11,3% zurückging (Vorjahr: 12,2%). Diese Entwicklung spiegelt die vorübergehend geringere Produktivität im Segment Sensors aufgrund der Anlaufphase des neuen Logistikzentrums wider. Oliver Dörre, CEO von HENSOLDT, sagt: "Die aktuelle sicherheitspolitische Lage macht täglich deutlich, wie wichtig es ist, dass Deutschland und Europa stärker in ihre eigene Sicherheit investieren. Wir erwarten nun, dass sich der politische Wille zunehmend in konkreten Aufträgen niederschlägt - und ganz real in unseren Fertigungshallen ankommt. Unser erneut gestiegener Auftragseingang verdeutlicht diese Entwicklung und zeigt zugleich, dass wir über die passenden Lösungen verfügen, um unsere Kunden für die Sicherheitsanforderungen der Zukunft zu befähigen. Er beinhaltet aber auch einen klaren Auftrag: Wir tun alles dafür, um schnell, zuverlässig und in höchster Qualität zu liefern. Denn echte Verteidigungsfähigkeit entsteht durch den konsequenten Ausbau industrieller Kapazität und der Innovationsfähigkeit." Christian Ladurner, CFO von HENSOLDT, sagt: "Unsere solide finanzielle Entwicklung bestätigt unseren strategischen Kurs und ermöglicht es uns, weiter entschlossen in unsere Zukunft zu investieren. Mit gezielten Maßnahmen wie der Kapazitätserweiterung durch Automatisierung und Outsourcing, dem neuen Logistikzentrum als Schlüssel zu weiterer Produktionssteigerung sowie dem neuen Gebäude in Oberkochen, das effizientere und profitablere Abläufe ermöglicht, schaffen wir heute die Basis für das Wachstum von morgen. Bei allen zentralen Transformationsinitiativen sind wir auf einem sehr guten Weg und schaffen damit Kapazitäten, die bis mindestens 2028 tragfähig sind. Darüber hinaus antizipieren wir die weitere Entwicklung und sind nach verbindlicher Planungssicherheit bereit, weitere Schritte zu gehen." Sieben-Milliarden-Marke beim Auftragsbestand überschritten Mit einem Volumen von 1.405 Millionen EUR übertraf der Auftragseingang im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres das bereits hohe Niveau des Vorjahreszeitraums nochmal um 3% und wies damit trotz Bundestagswahl und Regierungswechsel eine starke Entwicklung auf. Dieser Anstieg führte zu einem neuen Rekordauftragsbestand von 7.070 Millionen EUR (Vorjahr: 6.553 Millionen EUR), der für ein sehr hohes Maß an Visibilität sorgt. Im Segment Sensors bewegte sich der Auftragseingang weiterhin auf hohem Niveau und war insbesondere durch Vertragserweiterungen für Eurofighter Mk1-Radare, durch das Eurofighter Halcon-Programm sowie durch weitere Aufträge für TRML-4D-Radare geprägt. Im Segment Optronics lag der Auftragseingang deutlich über dem Vorjahreszeitraum. Den größten Anteil daran hatten Aufträge für die Produktlinie Ground Based Systems. Abgeschlossene Refinanzierung erhöht finanzielle Flexibilität Im Juli 2025 hat HENSOLDT erfolgreich ein Schuldscheindarlehen am Kapitalmarkt platziert und nutzte damit die aus der im April erfolgten Refinanzierung resultierenden neuen Finanzierungsmöglichkeiten. Die hohe Nachfrage der Investoren nach dem Schuldscheindarlehen führte zu einer Überzeichnung, sodass das Gesamtvolumen 300 Millionen Euro erreichte. Mit diesem wichtigen Baustein in seiner langfristigen Finanzstrategie konnte sich das Unternehmen attraktive Konditionen sichern und seine Investorenbasis weiter diversifizieren. Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt Für das Geschäftsjahr 2025 geht HENSOLDT von einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung aus und bestätigt seine Prognose für alle relevanten Kennzahlen. Konkret erwartet das Unternehmen einen Konzernumsatz zwischen 2.500 und 2.600 Millionen EUR sowie ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,2. Zudem wird eine bereinigte EBITDA-Marge von ca. 18% prognostiziert. Kennzahlen Millionen EUR H1 2024 H1 2025 Umsatz 849 944 Bereinigtes EBITDA 103 107 Bereinigte EBITDA Marge 12,2% 11,3% Auftragseingang 1.359 1.405 Auftragsbestand 6.553 7.070 Bereinigter Free-Cash-Flow -145 -181



Die Halbjahresmitteilung für das Geschäftsjahr 2025 ist auf der Investor Relations Webseite der HENSOLDT AG abrufbar. Die Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025 werden voraussichtlich am 7. November 2025 veröffentlicht. Über HENSOLDT HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensorlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Systemintegrator bietet HENSOLDT plattformunabhängige, vernetzte Sensoren an. Zugleich treibt das Unternehmen als Technologieführer die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und investiert in neue Lösungen auf Grundlage von Software-Defined Defence. Außerdem erweitert das Unternehmen sein Angebot um neue Service-Modelle und baut sein Portfolio an Systemlösungen aus. 2024 erzielte HENSOLDT einen Umsatz von 2,24 Milliarden Euro. Nach der Übernahme der ESG-Gruppe beschäftigt das Unternehmen circa 9.000 Mitarbeiter. HENSOLDT ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert. www.hensoldt.net Pressekontakt HENSOLDT Joachim Schranzhofer T: +49 (0)89.51518.1823 M: joachim.schranzhofer@hensoldt.net



