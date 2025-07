Promega Corporation, ein globaler Biotechnologiehersteller mit Hauptsitz in Madison, Wisconsin, hat sich verpflichtet, mit der Science Based Targets initiative (SBTi) kurzfristige Emissionsreduktionsziele für das gesamte Unternehmen festzulegen. Damit beginnt ein definierter Prozess zur Entwicklung wissenschaftlich fundierter Ziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen in allen globalen Betrieben des Unternehmens.

Promega is committing to set company-wide greenhouse gas emission reductions with Science Based Targets initiative (SBTi). The move reflects the biotechnology manufacturer's focus on environmental stewardship shaped by scientific understanding. Kornberg Center, the company's research and development center in Madison, Wisconsin, was constructed to use 60% less energy than a comparable facility built to building codes.

Diese Maßnahme spiegelt das langjährige Engagement der Promega Corporation für den Umweltschutz wider, das von wissenschaftlichen Erkenntnissen, Verantwortungsbewusstsein und einer Fokussierung auf langfristige Auswirkungen geprägt ist.

Wissenschaftlicher Ansatz für Klimaverantwortung

Die Promega Corporation orientiert sich an einer 100-jährigen Vision, die ihr Handeln in Bezug auf Aufbau, Betrieb und Wachstum bestimmt. Nachhaltigkeit ist in die täglichen Entscheidungen und die langfristige Planung integriert. Als wissenschaftlich orientiertes Unternehmen verfolgt Promega einen Klimaschutzansatz, der sich auf realistische, wissenschaftlich fundierte Ziele konzentriert, die die betrieblichen Gegebenheiten widerspiegeln.

Strukturierter 24-monatiger Plan zur Zielfestlegung

In Anlehnung an den SBTi-Rahmen wird die Promega Corporation einen 24-monatigen funktionsübergreifenden Prozess zur Modellierung, Definition und Einreichung ihrer wissenschaftlich fundierten Ziele durchführen. Teams aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Fertigung, Technik und Anlagen werden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Ziele ambitioniert und erreichbar sind und auf der globalen Geschäftstätigkeit des Unternehmens basieren.

"Die Teilnahme an dieser Initiative spiegelt unser kontinuierliches Engagement für wissenschaftlich fundierte Umweltverantwortung wider", so Corey Meek, Corporate Responsibility Program Manager bei Promega. "Wir sind sorgfältig vorgegangen, um sicherzustellen, dass unsere Ziele durch einen klaren Weg zur Erreichung unterstützt werden. Wir gehen diese Bemühungen mit derselben langfristigen Perspektive an, die auch unsere Entscheidungen und die Ausrichtung des gesamten Unternehmens prägt."

Weitere Informationen:

Erfahren Sie in unserem Corporate Responsibility Report mehr darüber, wie die Promega Corporation daran arbeitet, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, ihre Mitarbeiter zu unterstützen und einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.

Über Promega Corporation

Die Promega Corporation ist ein Marktführer im Bereich der Bereitstellung innovativer Lösungen und technischer Unterstützung für die Life-Science-Branche. Das Portfolio des Unternehmens umfasst über 4.000 Produkte, die eine Reihe von biowissenschaftlichen Arbeiten in Bereichen wie Zellbiologie, DNA-, RNA- und Proteinanalyse, Arzneimittelentwicklung, Identifizierung von Menschen und molekulare Diagnostik unterstützen. Diese Tools und Technologien fanden im Laufe der letzten 45 Jahre eine immer breitere Anwendung und werden heute von Wissenschaftlern und Technikern in akademischen und staatlichen Forschungslaboratorien, in der Forensik, in der Pharmazie, in der klinischen Diagnostik sowie bei landwirtschaftlichen und ökologischen Tests eingesetzt. Der Hauptsitz von Promega befindet sich in Madison (Wisconsin), USA. Das Unternehmen unterhält zudem Niederlassungen in 16 Ländern und arbeitet weltweit mit mehr als 50 Vertriebspartnern zusammen. Erfahren Sie mehr unter promega.com

