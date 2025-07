DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LUFTVERKEHRSSTEUER - Der Koordinator der Bundesregierung für Maritime Wirtschaft und Tourismus, Christoph Ploß (CDU), drängt weiter auf das im Koalitionsvertrag festgehaltene Absenken der Luftverkehrssteuer. "Mittelfristig muss auch die Luftverkehrssteuer gesenkt werden, damit der Luftfahrtstandort Deutschland wettbewerbsfähiger wird", sagte Ploß den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Im am Mittwoch vorgestellten Haushaltsentwurf von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) findet sich vorerst keine Senkung der Ticketsteuer wieder. Laut Kabinettsvorlage wird im nächsten Jahr mit Einnahmen aus der Luftverkehrsteuer von 2,07 Milliarden Euro gerechnet, für 2025 sind Einnahmen von 2,05 Milliarden eingeplant. Nach dem Beschluss im Kabinett ist der Bundestag am Zug. (Funke Mediengruppe)

BÜRGERGELD - Entscheidende Kennzahlen in der Grundsicherung haben sich seit Einführung des Bürgergeldes kaum verändert oder sogar verschlechtert. Das zeigen Statistiken der Bundesagentur für Arbeit (BA), die Welt und Business Insider exklusiv vorliegen. So gab es 2023, also im ersten Jahr des Bürgergeldes, fast genauso viele Zugänge von erwerbsfähigen Bürgergeldbeziehern aus dem Leistungsbezug (1.525.039) wie Abgänge (1.519.150). Der Saldo ist sogar leicht negativ, die Arbeitslosigkeit wurde demnach nicht abgebaut. Zu beachten ist allerdings, dass 2023 zehntausende ukrainische Flüchtlinge direkt nach Ankunft Anspruch auf das Bürgergeld hatten. 2024 zählte die BA 1.433.675 Zugänge ins Bürgergeld, also rund 90.000 weniger als im Vorjahr. Allerdings waren auch die Abgänge mit 1.499.269 rückläufig - im Jahr zwei nahmen also noch weniger Bürgergeldempfänger eine Arbeit auf. (Welt)

