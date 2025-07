DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BOSCH - Trotz brachialer Gewinneinbrüche bei führenden Autoherstellern wie Mercedes-Benz und Porsche setzt der Technologiekonzern und Automobilzulieferer Bosch weiterhin auf eines seiner Kerngeschäfte - allerdings zunehmend im außereuropäischen Ausland. Die Autosparte werde in den kommenden 20 Jahren eine "zentrale" Bedeutung für das Unternehmen haben, sagte Bosch-Vize und -Chefstratege Christian Fischer im Interview mit dem Handelsblatt. Dass das Autogeschäft weiter einen hohen Anteil am Gesamtumsatz habe, "liegt einfach daran, dass es so erfolgreich ist", sagte Fischer. In Europa gehe es allerdings darum, die Kapazitäten "an die neuen Realitäten anzupassen". Sollte in der EU das Verbrenner-Verbot 2035 kommen, sieht Fischer weiteren Jobabbau in Deutschland. (Handelsblatt)

REVOLUT - Béatrice Cossa-Dumurgier, seit Ende Juni Chefin für Westeuropa von Revolut, hat ehrgeizige Ziele. "Wir wollen das erfolgreichste digitale Bankmodell der Welt sein, das JP Morgan der digitalen Bankenwelt werden", sagte sie im Gespräch mit dem Handelsblatt. In Westeuropa will Cossa-Dumurgier künftig, was Kundengruppen angeht, "gerne ins Private Banking expandieren, also ins Geschäft mit wohlhabenderen Kunden". Als Vorbild diene da das größte US-Geldinstitut, das "alle relevanten Kundengruppen und alle relevanten Produkte abdeckt". (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2025 00:24 ET (04:24 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.